Відео з перевтіленнями та образами блогерки набирають мільйони переглядів. До слова, дизайнерка також займається апсайклінгом – перешиває старі речі на нові, оригінальні й стильні.

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Блогерка власноруч створила неймовірну сукню Круелли

Аліна Гніденко у мережі розповіла, що у коментарях користувачі вже давно пропонували їй створити сукню Круелли. Втім, дизайнерка не хотіла повторювати образ з кіно чи мультфільму, а тому – створила власний ескіз неймовірної сукні. Блогерка продумала усе до дрібничок й у квітні показала, який вигляд матиме майбутня сукня.

Ескіз до сукні Круелли: дивіться відео

Ескіз не лише неймовірно гарний, але й має безліч деталей, які було дуже непросто повторити. На таку кропітку роботу Аліна Гніденко разом з помічниками витратила майже 1 місяць. Спочатку вона створила троянди з тканини.

Троянди для сукні Круелли: дивіться відео

Знайти ідеальну тканину з плямами, які б нагадували принт далматинця, дизайнерці не вдалося. Тому Аліна Гніденко придбала білу тканину, яку на її спеціальне замовлення запринтували. Після цього дизайнерка почала повноцінно працювати над образом.

Тканину для сукні принтували на замовлення: дивіться відео

Майже місяць Аліна Гніденко працювала над створенням сукні Круелли. Дизайнерка навіть власноруч клеїла стрази до рукавичок. Через місяць кропіткої роботи блогерка продемонструвала ефектну сукню.

Дизайнерка створила сукню Круелли: дивіться відео

До слова, користувачі мережі були просто у захваті. Вони залишили тисячі вподобань та позитивних коментарів: