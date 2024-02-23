Знадобилося лише простирадло та кілька деталей: жінка з легкістю повторила образ Тейлор Свіфт

Блогер Анжеліка Хікс вирішила повторити образ Тейлор Свіфт, у якому вона з'явилася на церемонії Grammy. Для цього жінці знадобилося одне простирадло, картон та льодяник.

Своїм перевтіленням жінка поділилася у мережі в тіктоці. До слова, користувачі оцінили старання блогерки, а відео переглянули понад 28 мільйонів користувачів, передає Life 24.

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Повторила образ Тейлор Свіфт за лічені хвилини

Повторити образ співачки блогерці вдалося з підручних засобів: простирадла, листа картону, чорного скотчу і, як не дивно, льодяника. Так, на церемонії Grammy Тейлор Свіфт з'явилася у легкій білій сукні Schiaparelli, довгими чорними рукавичками та кількашаровим намистом. На шиї співачки був чорний годинник, який виготовлений із понад 300 каратів діамантів.

Анжеліка Хікс вирішила зробити сукню з білого простирадла. Аби простирадло мало схожу форму, блогерка зробила каркас із картону, замість чорних рукавичок вона одягла чорні панчохи, а намисто зробила з мішури, вирізок з журналів і поекспериментували з льодяниками.

Доповнила образ блогерка макіяжем з червоною помадою та укладкою волосся на один бік. У цьому поєднанні Анжеліка Хікс була дуже схожа на Тейлор Свіфт.

Єдиною річчю, яка не збігалася з образом Тейлор Свіфт, стали босоніжки. У співачки вони вищі та більш заокруглені, натомість косплеєрка обрала нижче взуття.

Блогерка повторила образ Тейлор Свіфт: дивіться відео

До слова, це перевтілення стало дуже популярним у мережі. Його переглянули понад 28 мільйонів разів, а також залишили 2,6 мільйона вподобань. У коментарях користувачі відзначили геніальність блогерки та заявили, що образ вийшов дуже схожим.