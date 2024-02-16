Професійна візажистка Оксана Бугай у мережі поділилася фірмовими секретами макіяжу Анджеліни Джолі. Вона детально проаналізувала та продемонструвала, як повторити макіяж зірки, передає Life 24.
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Повторити фірмовий макіяж Джолі дуже просто
Анджеліна Джолі має неймовірну зовнішність від природи, однак вона завжди підкреслює свої риси обличчя, що створює ефектний образ. Зірка знає переваги своєї зовнішності, тому підкреслює вилиці, виразні очі та пишні губи. Її макіяж завжди має досконалий вигляд і приковує погляди усіх оточуючих.
Перед тим, як робити будь-який макіяж, необхідно очистити й зволожити шкіру – це основа мейкапу. Після цього можна починати наносити тональний крем. Візажистка наголосила, що тон треба наносити щільно, але разом з тим – це має виглядати натурально, як у Джолі.
Голлівудська зірка має виразні вилиці й завжди їх підкреслює у макіяжі. Тому візажистка радить спочатку зробити контуринг коричневим скульптором, а потім додати на вилиці рум'яна натурального відтінку. Аби обличчя мало чіткіші риси, необхідно також підкреслити їх консилером, а усі випуклі частини – ще раз виділити сухим скульптором або бронзером.
Після цього можна переходити до макіяжу очей. Його варто починати з підведення міжвійки. Для цього необхідно скористатися чорним або коричневим олівцем. Анджеліна Джолі полюбляє використовувати у макіяжі легкі стрілки "Cat eye", тому їх можна також повторити за допомогою олівця. Якщо хочеться мати виразну стрілку, то краще надати перевагу підводці. Завершують макіяж натуральні відтінки тіней та туш.
У фірмовому макіяжі Анджеліна Джолі виконує макіяж губ у нюдовому відтінку. Візажистка радить взяти холодні відтінки олівця та помади. Для того, аби губи здавалися пишнішими, треба трохи вийти за контур, а у середину губ додати злегка світліший відтінок помади.
Візажистка повторила фірмовий макіяж Джолі: дивіться відео
Які особливості стилю Джолі
- Анджеліна Джолі завжди має об'ємну укладку із зачесаним назад волоссям. Якщо ж жінці хочеться повторити повністю образ, то подбати треба також і про зачіску. Щоб об'єм довше тримався на волоссі, необхідно скористатися лаком для фіксації або гелем.
- Голлівудська зірка також полюбляє макіяж смокі-айс. Темні відтінки тіней створюють акцент на очах й роблять їх виразними.
- Джолі надає перевагу не лише нюдовим відтінкам помади, а й червоним. Так, вона неодноразово з'являлася на різних заходах саме з насиченим червоним відтінком на губах.