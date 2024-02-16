Профессиональная визажистка Оксана Бугай в сети поделилась фирменными секретами макияжа Анджелины Джоли. Она подробно проанализировала и продемонстрировала, как повторить макияж звезды, передает Life 24.

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Повторить фирменный макияж Джоли очень просто

Анджелина Джоли имеет невероятную внешность от природы, однако она всегда подчеркивает свои черты лица, что создает эффектный образ. Звезда знает преимущества своей внешности, поэтому подчеркивает скулы, выразительные глаза и пышные губы. Ее макияж всегда имеет совершенный вид и приковывает взгляды всех окружающих.

Перед тем, как делать любой макияж, необходимо очистить и увлажнить кожу – это основа мейкапа. После этого можно начинать наносить тональный крем. Визажистка отметила, что тон надо наносить плотно, но вместе с тем – это должно выглядеть натурально, как у Джоли.

Голливудская звезда имеет выразительные скулы и всегда их подчеркивает в макияже. Поэтому визажистка советует сначала сделать контуринг коричневым скульптором, а затем добавить на скулы румяна натурального оттенка. Чтобы лицо имело четкие черты, необходимо также подчеркнуть их консилером, а все выпуклые части – еще раз выделить сухим скульптором или бронзером.

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После этого можно переходить к макияжу глаз. Его стоит начинать с подводки межреснички. Для этого необходимо воспользоваться черным или коричневым карандашом. Анджелина Джоли любит использовать в макияже легкие стрелки "Cat eye", поэтому их можно также повторить с помощью карандаша. Если хочется иметь выразительную стрелку, то лучше отдать предпочтение подводке. Завершают макияж натуральные оттенки теней и тушь.

В фирменном макияже Анджелина Джоли выполняет макияж губ в нюдовом оттенке. Визажистка советует взять холодные оттенки карандаша и помады. Для того, чтобы губы казались пышнее, надо немного выйти за контур, а в середину губ добавить слегка светлый оттенок помады.

Визажистка повторила фирменный макияж Джоли: смотрите видео

Какие особенности стиля Джоли