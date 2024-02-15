Некоторые духи могут добавлять возраста женщине. Сертифицированный имидж-стилист Элизабет Косич отметила, что правильно подобранный аромат столь же важен, как и внешний вид. Именно поэтому парфюм надо выбирать так, чтобы он был отражением личности и собственного имиджа.

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Какие ароматы добавляют возраста

Гвоздика

Не все цветочные ароматы дают свежесть и легкость. К примеру, ноты гвоздики в большинстве случаях кажутся "тяжелыми", поэтому в 2024 году лучше избегать духов, ведь они будут добавлять возраста.

Косич утверждает, что "Eternity" от Calvin Klein и "Poison" от Dior являются именно такими ароматами, поэтому сейчас от них лучше отказаться.

Роза

Ноты розы в духах также могут "состарить" свою обладательницу. Косич заметила, что такой аромат всегда будет навевать воспоминания о бабушке, поэтому от духов с такими нотами лучше отказаться. К примеру, туалетная вода "Yardley London English Rose" – классический аромат с нотами розы, который, по словам Косич, ассоциируется с бабушкой.



Аромат розы в духах может добавлять возраста / Фото Freepik

Древесные ароматы

Духи с древесными ароматами – это более уникальные и даже экзотические духи. С ними надо быть крайне осмотрительными, ведь они подходят не всем и почти в каждом случае ассоциируются со зрелостью.

Древесные ароматы, такие как "Rive Gauche" от YSL, прекрасно подходят спокойным женщинам, которые уже имеют определенный жизненный опыт. Однако от таких духов лучше отказаться, если девушка хочет иметь более игривый и молодой запах.

Пачули

Цветочный аромат пачули также сразу ассоциируется с прошлым. Эксперты отмечают, что такой запах сразу переносит в 60-е годы прошлого века. Если же женщина является поклонницей такого аромата, то лучше выбирать духи, содержащие цитрусовые ноты. Такое сочетание будет создавать более легкий образ.



Ноты пачули используются во многих ароматах / Фото Shutterstock

Пудровые ароматы

Косич утверждает, что пудровые ароматы сейчас также не в тренде и ассоциируется с прошлым. К примеру эксперт приводит духи "Chanel № 5", которые уже давно ассоциируются с женщиной почтенного возраста.

Мускусные ароматы

Мускусные ноты в духах могут также добавить возраста. Косич утверждает, что такие ароматы нередко ассоциируются с "запахом пожилой женщины".

Мускус часто сочетается с землистыми, древесными нотами, что делает их ароматом прошлого,

– объяснила Косич.

Эксперт добавила, что такие ароматы были очень популярными в 1970-х годах, поэтому и у некоторых людей могут возникать такие ассоциации.



Духи с нотами корицы могут добавлять возраста / Фото Freepik

Аромат, которым женщина пользуется постоянно в течение нескольких лет

Как ни странно, но любимый аромат женщины также может добавлять возраста, если она пользуется им в течение нескольких лет. Чтобы такого не возникало, можно выбрать 2 любимых аромата и разделить их условно для теплого и холодного времени года.

На что стоит обратить внимание, при выборе духов

Элизабет Косич советует учитывать несколько ключевых моментов, покупая новый аромат. Во-первых, аромат надо протестировать. Лучше приобрести миниатюру, которая поможет понять, подходит ли парфюм.

Также надо учитывать, что есть стойкие и неустойчивые духи – одни будут держаться всего несколько часов, а другие – будут иметь устойчивый аромат и после 8 часов. Учитывая это, стоит выбирать парфюм, отталкиваясь от собственной цели.

Кроме того, некоторые ароматы помогают расслабиться. К примеру, ваниль и розмарин помогают бороться со стрессом, жасмин – помогает расслабиться, а лимон – добавляет энергии. Учитывая такие элементарные параметры, можно выбрать парфюм, который не только будет иметь приятный запах, но и улучшать психологическое состояние.