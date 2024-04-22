20-річна блогерка на своїй сторінці у тіктоці демонструє ексклюзивні вбрання з різних фільмів та серіалів. Як виявилося, чи не весь одяг у серіал – від відомих брендів, передає Life 24.

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Від Dolce & Gabbana до Versace

Блогерка Ліла під ніком @lila.gnx у тіктоці демонструє різні образи, як у героїнь популярних серіалів у 1990 – 2000 роках. Вочевидь, дівчина є шанувальницею серіалу "Баффі – переможниця вампірів", адже з нього дівчина має дійсно багато одягу.

Виявляється, улюблениця багатьох Сара Мішель Геллар, яка зіграла головну героїню Баффі Саммерс, з'являлася у кадрі не у звичайному одязі. Так, вона одягала брендовий одяг від Dolce & Gabbana, Versace, Chloe та багатьох інших.

Блогерка продемонструвала одяг, як у Баффі Саммерс: дивіться відео

Дівчина також повторювала образи й інших героїв серіалу. Так, Ліла має одяг, як у Віллоу Розенберг, Тари Маклай та багатьох інших героїнь.

Блогерка має одяг багатьох героїв з серіалу "Баффі – переможниця вампірів": дивіться відео

Відповідаючи на запитання, як вона знаходить одяг, як у героїнь серіалу, блогерка розповідає, що вона годинами, а інколи й тижнями може шукати потрібну річ. Ліла пояснила, що все залежить від того, знає вона бренд одягу чи ні. За словами дівчини, в мережі можна знайти сайти, де шанувальники аналізують кожен образ і можуть допомогти встановити бренд.

Якщо ж Ліла знає, від якого виробника був одяг на героїні, то лишається шукати його на різних сайтах. Інколи дівчині доводиться спілкуватися з різними дизайнерами, щоб знайти потрібний одяг. До слова, таке хобі – не з дешевих. Адже щоб зібрати таку колекцію одягів від різних брендів, дуже складно й дорого.