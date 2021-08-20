Блогерка невдало збільшила свої губи: як змінилося її обличчя

Блогерка вирішила в черговий раз збільшити свої губи, але все пішло не за планом. У дівчини почалася раптова алергія. Як змінилося її обличчя – дивіться у матеріалі.

Блогерка Лорен Фолкнер із Шотландії навіть не думала, що її організм так жорстко відреагує на препарат для збільшення губ. Вона робила цю процедуру не вперше й ніколи не зауважувала побічних реакцій. Але цього разу все сталося по-іншому.

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Лорен записалася до професійної косметологині, яка вколола їй дві ін’єкції препарату. Буквально одразу дівчина відчула, що їй стає погано.

Лорен до процедури / Скриншот тікток lauzyfaulks

Всього за дві хвилини після ін’єкції моє горло сильно набрякло, на тілі з’явилися червоні плями, а мені почало здаватися, що я зараз знепритомнію, – розповіла дівчина.

Обличчя Лорен після процедури / Скриншот тікток lauzyfaulks

На щастя, косметологиня дуже швидко зреагувала на цю проблему. Вона викликала лікарів, які змогли врятувати Лорен від серйозних неприємностей. Блогерка впевнена, що їй дуже пощастило. Адже могло бути значно гірше.

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Дівчина записала відео, як змінилося її обличчя від алергічної реакції. Всього за один день його переглянули понад мільйон разів. Лорен вже встигла всіх заспокоїти: приблизно через тиждень набряк повністю зник.