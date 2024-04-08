Як виглядає блогерка, яка підкреслює свою натуральність, та яким чином вона перетворила це на нішу у роботі, розповідаємо далі.

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Як блогерка бореться проти стереотипів про волосся на жіночому тілі

Блогерка Ліді, яка виступає за природну жіночу красу, опублікувала відео, продемонструвавши густе волосся на своїх ногах та під пахвами. Таким чином дівчина вирішала потролити критиків, які стверджують, що волосся на жіночому тілі – це не сексуально.

В одному з недавніх роликів, що набрав понад 35 тисяч переглядів, красуня позує перед камерою, цитуючи своїх ненависників у коментарях.

На слова одного з хейтерів про те, що "волосся на тілі – це не сексуально", Ліді відреагувала з гумором, наспівуючи вірусну мелодію: "Ти тупий, дурний чи німий, га?".

Як блогерка відповіла хейтерам: дивіться відео

Після публікації свого кліпу бодіпозитивна активістка отримала підтримку більшості шанувальників у тікток. Один користувач написав: "Волосся на тілі – це топ". Інший додав: "Ідеальна природна жінка". Третій також погодився з цією думкою: "Повністю натуральне = найкраще".

Однак деякі недоброзичливці залишили й жорстокі відгуки, зокрема: "Це жахливо", "Купіть їй бритву", "Сором" та "Огидно".

До речі, Ліді, яка також веде свою сторінку як модель OnlyFans, раніше зазначала, що тема відрощування волосся принесла їй чималі прибутки.

Чесно кажучи, я навіть не думала, що моє волосся буде настільки популярним (або ненависним). Спочатку я навіть не сприймала це як свою нішу. Якби зрозуміла відразу, то була б зараз у значно вигіднішому становищі,

– поділилась дівчина.

Водночас блогерка підкреслила, що найважливіше для неї – підтримати жінок. Вона вважає, що якщо може допомогти хоча б одній людині почуватися краще через волосся на її тілі або на тілі її партнера, це вже перемога.