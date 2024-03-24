Блогерка Жасмін Чізвелл знайшла цікаві лайфхаки, якими користувалися жінки у різні часи. Вона також вирішила перевірити їх на собі, щоб продемонструвати, чи працюють воїни.

Цікаво Зелена помада та сині рум'яна: чому акторки чорно-білих фільмів робили незвичайний макіяж

Які незвичайні б'юті-лайфхаки були популярні раніше

Жасмін Чізвелл вирішила перевірити найпопулярніші б'юті-лайфхаки за останні 100 років. Так, вона почала з 1920-х років. Тоді поширеним явищем було використання желе для того, щоб створити гарні локони. Оскільки гель для вкладання волосся не завжди був під рукою, то використовували звичайнісіньке желе. Блогерка вирішила перевірити цей лайфхак, і яким було її здивування, коли пасмо з желе перетворилося на елегантний локон.

У 1930-х роках жінки почали наносити вазелін на вії. Така відновлювальна процедура робить їх живішими, довшими та густішими. Блогерка додала, що перевіряла це на власному досвіді, тому з впевненістю заявляє, що лайфхак працює.

У 1940-х роках популярними стали поради щодо того, як зробити ефект ліфтингу обличчя. Для цього використовували крижану воду та звичайнісіньку жуйку. Щоб шкіра обличчя мала більш підтягнутий вигляд, треба розжувати жуйку й вмитися крижаною водою близько 25 разів. Жасмін Чізвелл зауважила, що цей лайфхак дуже дивний, однак шкіра після такого дійсно має ефект ліфтингу.

Блогерка перевірила незвичайні лайфхаки: дивіться відео

Щоб відрити пори та очистити обличчя від забруднень, у 1950-х роках став популярним лайфхак з гарячою водою та рушником. Так, у миску треба було налити гарячої води, нахилитися над нею та накритися зверху рушником. У такий спосіб можна було очистити пори та зволожити обличчя.

У 1960-х особливою популярністю почало користуватися висвітлене волосся. Жінки прагнули бути схожою на ікону стилю Мерилін Монро, тому різними способами висвітлювали волосся. Так, сік лимона робив волосся світлішим. Разом з тим, у 1970-х роках жінки вірили – якщо довго розчісувати волосся, то це нібито сприяє росту.

Згодом, у 1980-х роках, жінки продовжували експериментувати з волоссям. Так, вони фарбували волосся за допомогою розчинного напою Kool-Aid – він надавав рожевого відтінку. Якщо потримати таку суміш на волоссі довше, то колір буде насиченішим.

Найкращим пілінгом для жінок у 1990-х роках були змішаний йогурт чи сметана з лимонним соком. Така маска ефективно відлущувала шкіру й робила її м'якою.

У 2000-х роках популярним лайфхаком було використання зубної пасти у боротьбі з запаленнями та прищами. Блогерка вирішила перевірити, як працює ця порада. За словами Жасмін, зубна паста викликала пощипування. Згодом, у 2010-х роках, нарізані кружальця огірків клали на повіки для того, щоб позбутися мішків і темних кіл.

Останніми роками у мережі можна зустріти чимало відео, як шпильку використовують для створення ефектних стрілок. Жасмін Чізвелл перевірила цей лайфхак і була здивована, що він дійсно працює.