Губи, як у Мерилін Монро: блогерка протестувала ретро-аплікатор, який створює ідеальний контур

Жінки завжди мали у своїй косметичці різні інструменти, які спрощували щоденну рутину. До прикладу, поширеним б'юті-помічником у 1940-х роках був аплікатор, за допомогою якого створювали чіткий контур та фарбували губи.

Блогерка Жасмін Чізвелл, яка, до слова, мешкає в будинку ікони стилю Мерилін Монро, вирішила перевірити, як працює аплікатор. Яким було її здивування, коли жінка побачила результат.

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Як жінки фарбували губи за допомогою аплікатора

Жасмін Чізвелл постійно перевіряє у своєму блозі різні б'юті-інструменти, косметику чи засоби щоденної гігієни, якими раніше користувалися жінки. Цього разу блогерка вирішила протестувати аплікатор 1940-х років, за допомогою якого можна нафарбувати губи й створити чіткий контур.

Блогерка показала, що аплікатор Glamour Lips мав детальну інструкцію щодо застосування. Так, спочатку варто нанести помаду на інструмент. Шар повинен бути доволі щільним, щоб помада мала яскравий вигляд на губах.

В інструкції до аплікатора мовиться, що губи попередньо варто припудрити – це дозволить ідеально нанести косметику. Жасмін Чізвелл повторювала кожен крок з інструкції, й коли вона почала робити рухи аплікатором, то була приємно здивована – контур губ мав чіткий вигляд, а помада зафарбовувала кожну ділянку.

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Жасмін Чізвелл наголосила, що аплікатор, яким користувалися жінки ще 80 років тому, дійсно ефективний. Він допомагає створити гарний контур губ, який був особливо популярним у 50 – 60-х минулого сторіччя. До слова, зі схожим контуром ходила й ікона стилю Мерилін Монро, тож цілком ймовірно, що зірка також користувалася таким аплікатором.