Блогер Жасмин Чизвелл, которая, к слову, живет в доме иконы стиля Мэрилин Монро, решила проверить, как работает аппликатор. Каким было ее удивление, когда женщина увидела результат.

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Как женщины красили губы с помощью аппликатора

Жасмин Чизвелл постоянно проверяет в своем блоге различные бьюти-инструменты, косметику или средства ежедневной гигиены, которыми раньше пользовались женщины. На этот раз блогерша решила протестировать аппликатор 1940-х годов, с помощью которого можно накрасить губы и создать четкий контур.

Блогерша показала, что аппликатор Glamour Lips имел подробную инструкцию по применению. Так, сначала стоит нанести помаду на инструмент. Слой должен быть довольно плотным, чтобы помада имела яркий вид на губах.

В инструкции к аппликатору говорится, что губы предварительно стоит припудрить – это позволит идеально нанести косметику. Жасмин Чизвелл повторяла каждый шаг из инструкции, и когда она начала делать движения аппликатором, то была приятно удивлена – контур губ выглядел четко, а помада закрашивала каждый участок.

Блогер протестировала аппликатор для губ 1940-х годов: смотрите видео

Жасмин Чизвелл отметила, что аппликатор, которым пользовались женщины еще 80 лет назад, действительно эффективен. Он помогает создать красивый контур губ, который был особенно популярным в 50 – 60-х прошлого столетия. К слову, с похожим контуром ходила и икона стиля Мэрилин Монро, поэтому вполне вероятно, что звезда также пользовалась таким аппликатором.