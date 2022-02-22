На це йому довелось витратити 25 тисяч фунтів стерлінгів та понад два роки роботи. У нашому матеріалі розповідаємо про ідею та процес створення.

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Чоловік створив рай у себе вдома

Про такий безкоштовний бар поруч з домом мріє чи не кожен чоловік. І британцю Адаму Джеймсу Рігбі вдалось втілити таку мрію у реальність.

Все почалось наприкінці 2016 року, коли я запитав батька, чи можемо ми щось зробити зі старим цегляним сараєм, який був збудований понад 20 років тому в саду. Я зібрав матеріали і розпочав будівництво,

– розповів Рігбі.



Перетворив старий сарай у бар / Фото The Sun

Чоловік зранку ходив на роботу, а ввечері та на вихідних сідав за свій проєкт. Для деяких етапів ремонту довелось наймати підрядників, наприклад, щоб вони заново перекрили сарай, дах якого просів, і поштукатурили його. Адам також часто кликав на допомогу друзів.



Новий бар для чоловіків / Фото The Sun



Рай для чоловіків / Фото The Sun

Коли головні роботи були завершені, Адам взявся за облаштування простору. Він оздобив свій новий майданчик для відпочинку ігровою ретро-приставкою, коктейль-баром, старими дисплеями, додав туди елементи попкультури та встановив звукову систему. По завершенні будівництва Рігбі влаштував вечірку з друзями. Туди навідалась і його знайома, з якою згодом у чоловіка закрутився роман. Зараз пара має плани на спільне майбутнє, а Адам продовжує облаштовувати свій чоловічий рай.

Хотілось би більярдний стіл і джакузі ззовні, але спершу треба назбирати на це гроші,

– підсумував чоловік.



Зустрів кохану у своєму барі / Фото The Sun