Перетворили на туристичну принаду: пара знайшла у своєму будинку 200-річний "колодязь бажань"

Британське подружжя під час ремонту свого будинку знайшло 200-річний "колодязь бажань" із кришталево чистою водою.

Пара була вражена знахідкою та вирішила зробити її туристичним магнітом. Як подружжя обійшлося з колодязем, розповідаємо далі.

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Як британське подружжя отримало домашній "колодязь бажань"

36-річна британка Вікторія Еллінгтон і її чоловік, 40-річний Ендрю, були здивовані, коли виявили діру, що була більшою за 8 метрів, біля вхідних дверей свого будинку на березі моря в Північному Йоркширі.

Подружжя знайшло 200-річний "колодязь бажань" із кришталево чистою водою під час ремонту свого котеджу. Вікторія та Ендрю вирішили, що було б соромно приховувати цю чудову знахідку, тому вирішили зробити її особливістю, яка привертатиме потенційних мешканців до їхнього будинку, який можна орендувати.

Після кількох місяців кропіткої роботи їм вдалося встановити помпу, яка допомогла повернути "колодязь бажань" до життя, після чого його накрили захисним склом.

Колодязь відновлювали кілька місяців / Фото SWNS

Ми купили котедж під час пандемії Covid-19 2020 року, і Ендрю, який є будівельником, почав його ремонтувати. Ми планували зробити прибудову та створити будинок для сім'ї, але фундамент почав просідати, і ми зрозуміли, що щось не так. Одного разу Ендрю виявив глибоку яму та зрозумів, що це досить глибокий колодязь просто біля вхідних дверей,

– розповіла британка.

Вона додає, що після того пара зрозуміла, що не зможе побудувати прибудову, й вирішила зробити колодязь частиною будівлі, а сам котедж здавати в оренду.

Подружжя накрило колодязь укріпленим склом і прикрасило стіни шахти світильниками.

Наші сини дуже хотіли мати криницю бажань, і ми вирішили втілити це в життя. Ми встановили світильники по стінах колодязя, а скло зробили загартованим. Ми можемо качати воду в колодязь, і в нас є невелика щілина, щоб люди могли загадувати бажання, кидаючи всередину монетку. Видно до самого дна,

– ділиться Вікторія Еллінгтон.

Тепер пара здає свій котедж за 629 фунтів стерлінгів на тиждень (приблизно 31 тисяча гривень). Вони задоволені, як колодязь змінив будинок, та обидва у захваті від того, що вийшло.