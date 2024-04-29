Пара была поражена находкой и решила сделать ее туристическим магнитом. Как супруги обошлись с колодцем, рассказываем далее.

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Как британские супруги получили домашний "колодец желаний"

36-летняя британка Виктория Эллингтон и ее муж, 40-летний Эндрю, были удивлены, когда обнаружили дыру, что была больше 8 метров, у входной двери своего дома на берегу моря в Северном Йоркшире.

Супруги нашли 200-летний "колодец желаний" с кристально чистой водой во время ремонта своего коттеджа. Виктория и Эндрю решили, что было бы стыдно скрывать эту замечательную находку, поэтому решили сделать ее особенностью, которая будет привлекать потенциальных жителей к их дому, который можно арендовать.

После нескольких месяцев кропотливой работы им удалось установить помпу, которая помогла вернуть "колодец желаний" к жизни, после чего его накрыли защитным стеклом.

Колодец восстанавливали несколько месяцев / Фото SWNS

Мы купили коттедж во время пандемии Covid-19 2020 года, и Эндрю, который является строителем, начал его ремонтировать. Мы планировали сделать пристройку и создать дом для семьи, но фундамент начал проседать, и мы поняли, что что-то не так. Однажды Эндрю обнаружил глубокую яму и понял, что это достаточно глубокий колодец прямо у входной двери,

– рассказала британка.

Она добавляет, что после того пара поняла, что не сможет построить пристройку, и решила сделать колодец частью здания, а сам коттедж сдавать в аренду.

Супруги накрыли колодец укрепленным стеклом и украсили стены шахты светильниками.

Наши сыновья очень хотели иметь колодец желаний, и мы решили воплотить это в жизнь. Мы установили светильники по стенам колодца, а стекло сделали закаленным. Мы можем качать воду в колодец, и у нас есть небольшая щель, чтобы люди могли загадывать желания, бросая внутрь монетку. Видно до самого дна,

– делится Виктория Эллингтон.

Теперь пара сдает свой коттедж за 629 фунтов стерлингов в неделю (примерно 31 тысяча гривен). Они довольны, как колодец изменил дом, и оба в восторге от того, что получилось.