Чому листи, ймовірно, могли опинитися за каміном, про що у них йдеться та хто ця таємнича отримувачка, розповідаємо далі.

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Як подружжя знайшло давні листи

Лора та Джейсон Ламонбі-Паркер з Великої Британії під час ремонту у своєму будинку знайшли таємничі послання з минулого століття.

Подружжя виявило кілька листів, датованих 1934-м, 1935-м, 1936-м та 1937-м роками, коли розбирало камін в одній з кімнат. Вони були адресовані такій собі міс Роді Тейлор.

Серед знахідок був конверт з королівською печаткою, повідомлення від страхового товариства про необхідність пройти медогляд, а також оголошення про конкурс мод, який тоді проводила газета News Of The World.

Листи знайшли за каміном / Фото Laura Lamonby-Parker

Усі ці листи були за каміном. Я просто сказала: "Подивіться на них". Напевно, їх намагалися спалити або вони випадково впали за задню стінку,

– припускає 33-річна Лора.

Британці спробували дізнатися у попередніх власників, чи знають вони, хто ця жінка та як вона пов'язана з будинком, але ті відповіли, що не мають жодної інформації. Попри все, подружжя сподівається в найближчому майбутньому знайти родину міс Тейлор й повернути їм ці артефакти.

До слова, будинок, в якому живуть Ламонбі-Паркери, був побудований наприкінці 1920-х або на початку 30-х років.

Нові власники оселі планують повернути житлу традиційні елементи оздоблення, такі як арки та оригінальні вхідні двері. Всіма етапами ремонту вони діляться з підписниками на своїй сторінці в інстаграм.