У Британії працівниця залізниці змінила ім'я на честь улюбленого вокзалу: як тепер звуть жінку

У Великій Британії жінка майже 20 років свого життя присвятила залізниці й з наближенням професійної річниці вирішила додати до свого імені назву улюбленого вокзалу.

Історію кар'єри жінки, а також те, як їй вдалося змінити ім'я і як її звуть тепер, розповідаємо далі.

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Чому жінка вирішила назвати себе на честь вокзалу

У Великій Британії Рехане Мерілебон Хаваджа майже 20 років пропрацювала на залізниці й вирішила відзначити цю знаменну для неї дату в незвичайний спосіб. Жінка так сильно любить вокзал у Лондоні, що додала його назву Мерілебон до свого імені, використавши акт цивільного стану.

Ім'я працівниці залізниці так сподобалося, що вона навіть зробила б його своїм першим, якби її діти не заперечували.

Жінка почала свою кар'єру в компанії Chiltern Railways у квитковій касі й відтоді встигла попрацювати на різних посадах, включно з диспетчером, начальником і менеджером станції.

Як виглядає улюблена станція жінки / Фото Chiltern Railways

Зараз вона працює зі всією мережею як менеджер з охорони та безпеки, але, як і раніше, зберігає в серці свою улюблену станцію.

Сама станція не дуже велика. Але в неї є душа. Що більше я досліджувала її за час мого перебування тут, то більше закохувалася в неї. Я справді почуваюся тут як вдома далеко від свого житла. Ми знаємо, що іноді щось іде не так, і люди можуть затримуватися. Але всі тут так старанно працюють з посмішкою на обличчі. У цьому є щось особисте. Він теплий і гостинний. Не кожен лондонський вокзал такий. Я люблю будівлю, люблю людей та історію станції,

– розповіла британка.

Зміни у своє ім'я вона внесла у зв'язку з тим, що вокзал Мерілебон цьогоріч святкує своє 125-річчя, а сама жінка наближається до 20-річчя своєї роботи в компанії.