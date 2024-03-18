Так, татуювання на правій руці дівчини має посилання на пісню Ріка Естлі "Never Gonna Give You Up". Як потім зізналася дівчина, вона набила на руці QR-код, щоб рікроллити друзів, адже це була її улюблена пісня.
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Тату з QR-кодом на пісню
Меїн зробила своє перше татуювання, коли їй виповнилося 18 років. Нині на її тілі 97 різних тату, одне з яких – QR-код з посиланням на пісню Ріка Естлі "Never Gonna Give You Up". Як пояснила дівчина, вона зробила це татуювання, щоб "перевершити всіх" і рікроллити друзів.
Мій QR-код – це моє найулюбленіше татуювання. Воно ідеальне,
– говорить Меїн.
Дівчина показала, як працює її тату: дивіться відео
Меїн розповіла, що вважає свої татуювання "хронологією життя". Так, одна з квіток на її тілі приховує шрам, який залишився на грудній клітці після операції. Інше ж тату – на обличчі – вона зробила після того, як познайомилася з дівчиною в Starbucks, у якої також було тату на обличчі.
Дівчина також поділилася, що її татуюванням захоплюються перехожі. Багато людей хоче перевірити, чи дійсно працює QR-код та куди він їх приведе. Меїн зробила тату у червні 2022 року й сподівається, що воно ще довго буде "працювати".