Так, татуировка на правой руке девушки имеет ссылку на песню Рика Эстли "Never Gonna Give You Up". Как потом призналась девушка, она набила на руке QR-код, чтобы рикроллить друзей, ведь это была ее любимая песня.

Тату с QR-кодом на песню

Меин сделала свою первую татуировку, когда ей исполнилось 18 лет. Сейчас на ее теле 97 различных тату, одно из которых – QR-код со ссылкой на песню Рика Эстли "Never Gonna Give You Up". Как объяснила девушка, она сделала эту татуировку, чтобы "превзойти всех" и рикроллить друзей.

Для справки. Рикроллинг (на английском Rickrolling) или рикролл – это интернет-мем, розыгрыш, зародившийся на имиджборде 4chan, и заключающийся в предоставлении человеку гиперссылки на музыкальный клип Рика Эстли "Never Gonna Give You Up" под видом любого другого. Рикроллинг также применяется в реальной жизни, когда какое-то событие прерывается видео- или аудиозаписью "Never Gonna Give You Up".

Мой QR-код – это моя самая любимая татуировка. Она идеальна,

– говорит Меин.

Меин рассказала, что считает свои татуировки "хронологией жизни". Так, один из цветков на ее теле скрывает шрам, который остался на грудной клетке после операции. Другое же тату – на лице – она сделала после того, как познакомилась с девушкой в Starbucks, у которой также было тату на лице.

Девушка также поделилась, что ее татуировкой восхищаются прохожие. Многие люди хочет проверить, действительно ли работает QR-код и куда он их приведет. Меин сделала тату в июне 2022 года и надеется, что оно еще долго будет "работать".