Так, татуировка на правой руке девушки имеет ссылку на песню Рика Эстли "Never Gonna Give You Up". Как потом призналась девушка, она набила на руке QR-код, чтобы рикроллить друзей, ведь это была ее любимая песня.
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Тату с QR-кодом на песню
Меин сделала свою первую татуировку, когда ей исполнилось 18 лет. Сейчас на ее теле 97 различных тату, одно из которых – QR-код со ссылкой на песню Рика Эстли "Never Gonna Give You Up". Как объяснила девушка, она сделала эту татуировку, чтобы "превзойти всех" и рикроллить друзей.
Мой QR-код – это моя самая любимая татуировка. Она идеальна,
– говорит Меин.
Девушка показала, как работает ее тату: смотрите видео
Меин рассказала, что считает свои татуировки "хронологией жизни". Так, один из цветков на ее теле скрывает шрам, который остался на грудной клетке после операции. Другое же тату – на лице – она сделала после того, как познакомилась с девушкой в Starbucks, у которой также было тату на лице.
Девушка также поделилась, что ее татуировкой восхищаются прохожие. Многие люди хочет проверить, действительно ли работает QR-код и куда он их приведет. Меин сделала тату в июне 2022 года и надеется, что оно еще долго будет "работать".