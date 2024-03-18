Справжній антикваріат: британка отримала у спадок керамічну вазу, що коштує тисячі фунтів

У 2023 році британка почала наводити порядок у своєму будинку й вирішила виставити керамічну вазу, яку отримала у спадок, на відкритий аукціон. Виявилося, що це раритетна та коштовна річ.

Яка історія антикварного виробу та скільки зараз може коштувати така ваза, розповідаємо далі.

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Як жінка отримала у спадок справжній антикваріат

Пенсіонерка Енн Пінчер із Дарластона, що у Великій Британії, у 1950 році придбала у своїх друзів-антикварів вазу за символічну на той час суму у 25 фунтів, однак навіть не здогадувалась, скільки її покупка коштує насправді.

Після смерті Енн у 1995 році ваза перейшла у спадок до її доньки – Мерілін. З часом раритетна річ заввишки 99 сантиметрів та завширшки 62,5 сантиметри перетворилася на сховок, куди складали різний мотлох й навіть пари старих колготок. Зрештою, вона взагалі опинилась на горищі.

У 2023 році власниця почала наводити порядок у своєму будинку й вирішила виставити кераміку на відкритий аукціон. Виявилося, що за раритетну вазу можна отримати близько 6 тисяч фунтів стерлінгів (орієнтовно 300 тисяч гривень).

Протягом останніх років вона була накрита простирадлами та ковдрами в одній з кімнат. Шкода, що така красива річ захована від людських очей, адже її створили як об’єкт мистецтва, щоб усі роздивлялись,

– зізнається Мерілін.

Енн Пінчер придбала вазу за символічну суму / Фото Cover Images

Як можна побачити на фото, ваза з барвистою емаллю має форму мушлі, яку ніби тримають на спинах дві розкішні русалки з густим золотистим волоссям. Виріб виготовлений керамічною компанією "Мінтон" у Сток-он-Тренті. До речі, схожий екземпляр експонувався на Великій виставці 1873 року в Лондоні.

Мама обожнювала антикваріат та наповнила ним увесь будинок. Імовірно, вона заплатила невеликий завдаток за цю вазу, а потім вже виплатила повну вартість, коли змогла це собі дозволити. Невідомо, як вона довезла вазу додому з антикварного магазину в Волсоллі. Напевно, кіньми,

– сміється Мерілін.

Британка дуже сподівається, що на аукціоні Hansons Auctioneers керамічний шедевр придбає якийсь завзятий колекціонер чи, можливо, один із музеїв кераміки.