Нещодавно виявилось, що власник картини може виручити за неї значну суму. Чим зумовлене подорожчання полотна, розповідаємо далі.

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Як власник дізнався, що має вдома справжній шедевр

Стару акварель, яку колекціонер придбав всього за 127 доларів, можуть продати на аукціоні аж за 38 тисяч доларів. Такий значний стрибок у ціні пояснюється тим, що напередодні експерти підтвердили авторство цієї картини – її створив відомий британський художник Вільям Тернер.

Картина, на якій зображено каплицю єпископа Вогана в соборі Сент-Девідса, спершу була придбана під час розпродажу картин з георгіївського маєтку в Саффолку на початку 1990-х років. Протягом наступних 30 років робота прикрашала стіну їдальні в будинку нового власника й залишалася майже непоміченою.

Відомий шедевр знайшли на розпродажі / Фото Cheffins

Одного дня колекціонер виявив прихований напис "В. Тернер" на звороті картини, і саме завдяки цій випадковості експерти змогли підтвердити її авторство.

Картина висіла в нашій їдальні понад 30 років. Ми періодично обговорювали, що це може бути робота Тернера, але не заглиблювались у суть питання. Після поїздки до Уельсу восени 2022 року, коли ми відвідували собор Сент-Девідса, зацікавленість цією аквареллю тільки посилилась. Врешті, дізнавшись про недавній продаж іншої роботи Тернера на Cheffins, вирішили звернутися по допомогу до експертів аукціону,

– розповідає власник.

Тепер очікується, що на аукціоні Cheffins у Кембриджі за акварель відомого митця можуть виручити кілька десятків тисяч доларів.

Додамо, що Вільям Тернер – це англійський живописець, який народився у 1775 році. Він почав виставляти свої роботи в Королівській академії у віці 15 років та залишив після себе понад 550 картин олійними фарбами, 2 тисячі акварелей та понад 30 тисяч робіт на папері.