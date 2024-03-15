Недавно оказалось, что владелец картины может выручить за нее значительную сумму. Чем обусловлено подорожание полотна, рассказываем далее.

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Как владелец узнал, что имеет дома настоящий шедевр

Старую акварель, которую коллекционер приобрел всего за 127 долларов, могут продать на аукционе аж за 38 тысяч долларов. Такой значительный скачок в цене объясняется тем, что накануне эксперты подтвердили авторство этой картины – ее создал известный британский художник Уильям Тернер.

Картина, на которой изображена часовня епископа Уогана в соборе Сент-Дэвидса, сначала была приобретена во время распродажи картин из георгиевского поместья в Саффолке в начале 1990-х годов. В течение следующих 30 лет работа украшала стену столовой в доме нового владельца и оставалась почти незамеченной.

Известный шедевр нашли на распродаже / Фото Cheffins

Однажды коллекционер обнаружил скрытую надпись "В. Тернер" на обороте картины, и именно благодаря этой случайности эксперты смогли подтвердить ее авторство.

Картина висела в нашей столовой более 30 лет. Мы периодически обсуждали, что это может быть работа Тернера, но не углублялись в суть вопроса. После поездки в Уэльс осенью 2022 года, когда мы посещали собор Сент-Дэвидса, заинтересованность этой акварелью только усилилась. Наконец, узнав о недавней продаже другой работы Тернера на Cheffins, решили обратиться за помощью к экспертам аукциона,

– рассказывает владелец.

Теперь ожидается, что на аукционе Cheffins в Кембридже за акварель известного художника могут выручить несколько десятков тысяч долларов.

Добавим, что Уильям Тернер – это английский живописец, который родился в 1775 году. Он начал выставлять свои работы в Королевской академии в возрасте 15 лет и оставил после себя более 550 картин масляными красками, 2 тысячи акварелей и более 30 тысяч работ на бумаге.