Жінка, яка 17 років боролася з надмірним ростом волосся, відростила бороду: як вона виглядає

33-річна британка Бетан Бургойн 17 років боролася із зайвим волоссям на тілі, і загалом витратила на це понад 51 тисячу фунтів стерлінгів.

Зрештою жінка втомилася і вирішила любити себе такою, як є. Що вона зробила та як змінилась після цього, розповідаємо далі.

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Як жінка змогла полюбити своє волосся

Проблеми із зайвим волоссям в жінки почалися з 10 років. У 18 років її почали плутати з чоловіком, тож вона почала відвідувати салони краси й видаляти зайву рослинність на тілі, але це не дуже допомагало.

До 33 років вона встигла витратити на боротьбу з волоссям колосальну суму – 51 тисячу фунтів стерлінгів. Вона голилася, висвітлювалася, робила депіляцію воском, щотижня витрачаючи на це 250 фунтів стерлінгів протягом понад 17 років.

Тепер Бетані знайшла в собі впевненість, щоб перестати голитися і прийняла своє волосся на тілі. Вона говорить, що це зекономить їй гроші й вона витрачатиме їх на подорожі.

Мені подобається моя борода – вона відростає, і це чудово. Я почуваюся найбільше впевненість, яку я коли-небудь відчувала у своєму житті,

– каже жінка.

Бетані почала вести відеоблог і ділитися своєю історією, що, своєю чергою, додало їй впевненості, що вона почала відрощувати волосся на тілі. Вона навіть пішла на Channel 4 шоу Naked Attraction, щоб виступати за жіночі волохаті тіла.

Я відростила волосся на ногах, лобку. Волосся на ногах можна оформити у красивий візерунок. Це як волосся на голові,

– додає жінка.

Бетані вважає, що її ненормальний ріст волосся спричинений синдромом полікістозних яєчників, який спричиняє гормональний дисбаланс, хоча офіційного діагнозу їй не було поставлено.