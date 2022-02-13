Відповідне відео Кара опублікувала у своєму тіктоці karacondit. Буквально за тиждень ролик набрав понад 235 тисяч переглядів.

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Як змінилася Кара

Кара не дуже любить згадувати свій шкільний період. Тоді з неї регулярно знущалися: однолітки постійно цькували її через зовнішність. Дівчина важко переживала цей негатив, але не зламалася. В результаті вона вирішила серйозно зайнятися собою. І з роками їй вдалося кардинально себе змінити.

На початку відео Кара опублікувала кілька старих фотографії. Тоді дівчина постійно почувала себе невпевнено, не користувалася макіяжем та, як вона сама зазначала раніше, мала проблеми із зайвою вагою. Також вона надавала перевагу закритому одягу.

Як Кара виглядала раніше / Скриншот тікток karacondit

Згодом на відео з’являються її нові фотографії. Дівчина серйозно зайнялася собою: вона схудла, навчилася робити мейкап та й змінила власний стиль. А ще – дуже полюбила фотографуватися. Зараз Кара не боїться робити ефектні фото в бікіні чи просто у відвертому одязі.

Як Кара виглядає зараз / Скриншот тікток karacondit

Люди були в захваті від такого чарівного перевтілення. Вони буквально "засипали" її приємними компліментами: