Справжній скарб: британське подружжя знайшло у своєму будинку монети чотирьохсотлітньої давності

Родина з Великобританії розпочала у своєму будинку ремонт та випадково виявила справжній скарб. Подружжя знайшло тисячу давніх монет.

Як парі вдалося відшукати унікальну знахідку у своєму домі, а також яка доля чекає на монети тепер, розповідаємо далі.

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Як британське подружжя знайшло справжній скарб

Подружжя Бетті й Роберт Фукс із Дорсета, що у Великій Британії, розбирали бетонну підлогу на кухні, щоб збільшити висоту стелі у своєму фермерському будинку, та знайшли розбиту порцелянову миску, де зберігалося 1000 монет чотирьохсотлітньої давності.

Британці спершу повідомили про це місцевому офіцеру поліції, а потім відправили знахідку до Британського музею для детальнішого дослідження й оцінки.

Як виявилося, під підлогою були заховані золоті монети, срібні напівкрони, шилінги та шестипенсовики, викарбувані за королів Якова I та Карла I, а також срібні шилінги та шестипенсовики часів королев Єлизавети I та Марії I.

Монети були у розбитому горщику / Фото Duke’sAuctions / BNPS

Одного вечора я сиділа з дітьми, коли раптом подзвонив мій чоловік і сказав, що вони щось знайшли. Якби ми вирішили не опускати підлогу, то ніколи б про це не дізналися. Припускаю, що хтось мав намір повернутися за ними, але не мав такої можливості,

– розповідає Бетті Фукс.

За словами Джуліана Сміт, фахівця аукціону "Дюкс", золоті й срібні монети будуть виставлені на продаж. Очікується, що власники отримають за них приблизно 43 тисячі доларів (близько 1,7 мільйона гривень).

Водночас будинок родини Фукс був споруджений у XVII столітті. Нові власники придбали його у 2019 році та відразу після цього почали реставрацію.