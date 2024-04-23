Как паре удалось отыскать уникальную находку в своем доме, а также какая судьба ждет монеты теперь, рассказываем далее.

Также интересно Находка, вероятно, принадлежала ребенку: мужчина обнаружил в своем доме столетнюю капсулу времени

Как британские супруги нашли настоящий клад

Супруги Бетти и Роберт Фукс из Дорсета, что в Великобритании, разбирали бетонный пол на кухне, чтобы увеличить высоту потолка в своем фермерском доме, и нашли разбитую фарфоровую миску, где хранилось 1000 монет четырехсотлетней давности.

Британцы сначала сообщили об этом местному офицеру полиции, а затем отправили находку в Британский музей для более детального исследования и оценки.

Как оказалось, под полом были спрятаны золотые монеты, серебряные полукроны, шиллинги и шестипенсовики, отчеканенные при королях Якове I и Карле I, а также серебряные шиллинги и шестипенсовики времен королев Елизаветы I и Марии I.

Монеты были в разбитом горшке / Фото Duke'sAuctions / BNPS

Однажды вечером я сидела с детьми, когда вдруг позвонил мой муж и сказал, что они что-то нашли. Если бы мы решили не опускать пол, то никогда бы об этом не узнали. Предполагаю, что кто-то намеревался вернуться за ними, но не имел такой возможности,

– рассказывает Бетти Фукс.

По словам Джулиана Смит, специалиста аукциона "Дюкс", золотые и серебряные монеты будут выставлены на продажу. Ожидается, что владельцы получат за них примерно 43 тысячи долларов (около 1,7 миллиона гривен).

В то же время дом семьи Фукс был построен в XVII веке. Новые владельцы приобрели его в 2019 году и сразу после этого начали реставрацию.