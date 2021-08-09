Все працює надзвичайно просто: ви вказуєте при реєстрації свої музичні вподобання – додаток POM (Power of music) швиденько аналізує наявні сторінки та видає ідеального музичного партнера.

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Розробники стверджують, що це аналог популярних додатків для знайомств, який допоможе знайти як людей для походу на концерти, так і другу половинку. Для зручності програму можна буде пов’язати зі сторінками у Apple Music чи Spotify.

Кілька кліків – і перед вами вже ідеальний музичний партнер / Фото Unsplash

Ми використовуємо силу музики, щоб створити справжній зв’язок між людьми, яким подобаються одні й ті ж групи, жанри в музиці чи виконавці. Алгоритми мають підібрати для вас ідеальну пару. Ми дуже хочемо, щоб такі побачення справді переростали у щось більш серйозне, – розповіли автори проекту про свій додаток POM.

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Додаток має з’явитися в AppStore вже завтра, 10 серпня. Спершу він працюватиме у тестовому режимі: його зможуть завантажити лише 25 тисяч людей.