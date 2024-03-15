Ховала у пакетах, які загортала в шкарпетки: рідні знайшли у будинку матері схованки зі скарбами

Рідні прибирали будинок покійної матері. Яким було їхнє здивування, коли серед мотлоху вони знайшли ювелірні прикраси з сапфірами та діамантами. Їхня вартість сягає кількох тисяч доларів.

90-річна Маргарет Гуд померла у власному будинку у Дербі (Велика Британія) у жовтні минулого року. Відтоді будинок стояв без нагляду, поки рідні не вирішили там все прибрати.

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Коштовності знайшли в незвичайних схованках

67-річна Сью Берд та її 57-річний брат Джонатан вирішили прибрати у будинку покійної матері. Вони знали, що їхня мати Маргарет збирає коштовності та отримала дещо у спадок від старого друга сім'ї, проте вона ніколи не розповідала про свою колекцію.



Сім'я Маргарет Гуд / Фото SWNS

Коли рідні почали прибирати у будинку, то виявили неймовірну каблучку з сапфіром, яка була захована у пакет й загорнута у шкарпетку.

Ми знайшли каблучку з сапфіром у помаранчевому пакеті із супермаркету, загорнуту в шкарпетку. Вона висіла на стіні біля дверей, і ми проходили повз, не підозрюючи, що ця чудова прикраса була захована у всіх на виду,

– розповіли рідні.

Після того, як Сью та Джонатан виявили каблучку з величезним сапфіром, то почали більш ретельно оглядати будинок. Так їм вдалося знайти ще кілька дорогоцінних ювелірних прикрас. За словами експертів, вартість усіх ювелірних виробів сягає близько 25 тисяч доларів (понад 990 тисяч гривень).

Частину колекції Маргарет Гуд виставили на аукціоні Richard Winterton Auctioneers. За 30 лотів різних прикрас сім'я отримала майже 7 тисяч доларів.

Найдорожчим скарбом є каблучка з сапфіром вагою 4,16 карата та діамантами. Фахівці оцінюють її вартість 7 – 9 тисяч доларів. Також у колекції є брошка, яка також оздоблена сапфірами та діамантами, – її вартість сягає понад 1500 доларів. Третім дорогим лотом є золота каблучка, яка оздоблена вишуканою емаллю, – її вартість близько 1100 доларів.

Колекція неймовірних прикрас, які знайшли серед мотлоху / Фото SWNS

Рідні розповіли, що усі коштовності ховалися у коробках, які були загорнуті у пакети й інший мотлох. Як розповіла донька Маргарет Сью, їхня мати завжди накопичувала речі й ніколи нічого не викидала. Жінка зберігала усі поліетиленові пакети, листівки та інший мотлох. З роками у Маргарет почала розвиватися деменція, тому жінка почала ще більше збирати речей, а будь-які цінні речі – ретельно ховала.

Сью Берд додала, що усі знайдені речі та коштовності допомогли їй пережити горе та тяжку втрату. Вона також переконана, що якби не раптова знахідка каблучки, то усі інші коштовності могли б викинути разом з мотлохом, а сім'я так би й не дізналася правду.