90-летняя Маргарет Гуд умерла в собственном доме в Дерби (Великобритания) в октябре прошлого года. С тех пор дом стоял без присмотра, пока родные не решили там все убрать.

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Драгоценности нашли в необычных тайниках

67-летняя Сью Берд и ее 57-летний брат Джонатан решили убрать в доме покойной матери. Они знали, что их мать Маргарет собирает драгоценности и получила кое-что в наследство от старого друга семьи, однако она никогда не рассказывала о своей коллекции.



Семья Маргарет Гуд / Фото SWNS

Когда родные начали убирать в доме, то обнаружили невероятное кольцо с сапфиром, которое было спрятано в пакет и завернуто в носок.

Мы нашли кольцо с сапфиром в оранжевом пакете из супермаркета, завернутое в носок. Оно висело на стене возле двери, и мы проходили мимо, не подозревая, что это замечательное украшение было спрятано у всех на виду,

– рассказали родные.

После того, как Сью и Джонатан обнаружили кольцо с огромным сапфиром, то начали более тщательно осматривать дом. Так им удалось найти еще несколько драгоценных ювелирных украшений. По словам экспертов, стоимость всех ювелирных изделий достигает около 25 тысяч долларов (более 990 тысяч гривен).

Часть коллекции Маргарет Гуд выставили на аукционе Richard Winterton Auctioneers. За 30 лотов различных украшений семья получила почти 7 тысяч долларов.

Самым дорогим сокровищем является кольцо с сапфиром весом 4,16 карата и бриллиантами. Специалисты оценивают его стоимость 7 – 9 тысяч долларов. Также в коллекции есть брошь, которая также украшена сапфирами и бриллиантами, – ее стоимость достигает более 1500 долларов. Третьим дорогим лотом является золотое кольцо, которое украшено изысканной эмалью, – его стоимость около 1100 долларов.

Коллекция невероятных украшений, которые нашли среди хлама / Фото SWNS

Родные рассказали, что все драгоценности прятались в коробках, которые были завернуты в пакеты и другой хлам. Как рассказала дочь Маргарет Сью, их мать всегда накапливала вещи и никогда ничего не выбрасывала. Женщина хранила все полиэтиленовые пакеты, открытки и другой хлам. С годами у Маргарет начала развиваться деменция, поэтому женщина начала еще больше собирать вещей, а любые ценные вещи – тщательно прятала.

Сью Берд добавила, что все найденные вещи и драгоценности помогли ей пережить горе и тяжелую потерю. Она также убеждена, что если бы не внезапная находка кольца, то все остальные драгоценности могли бы выбросить вместе с хламом, а семья так бы и не узнала правду.