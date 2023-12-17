У королівській родині також витрачають гроші на шопінг. Втім, тут теж є певні нюанси.

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Хто платить за одяг Кейт Міддлтон і Меган Маркл

Королівські особи не приймають одяг як подарунок. Стилістка Кейт часто бере дизайнерські речі в оренду, а потім їх повертають. Якщо Кейт Мідлтон захоче придбати певні із цих речей, то вона витрачає на це грошову допомогу, яку сім’ї виділяє король Чарльз. До того, як офіційно увійти в королівську родину, Меган була зобов'язана сама оплачувати весь свій одяг.

Ймовірно, сама заплатила за свою весільну сукню, яка, за оцінками, коштувала понад 400 000 доларів.

Скільки Меган та Кейт витрачають на одяг

Незрозуміло, який сімейний бюджет у принца Вільяма, але згідно з документами, оприлюдненими Палацом у 2015 році, король Чарльз виділяє сім’ї стипендію в розмірі 6 мільйонів доларів щороку, з якої й виокремлюється бюджет на одяг.

У 2012-му стало відомо, що того фінансового року Кейт витратила 70 000 доларів на одяг. Інший звіт (неофіційний), наданий Daily Mail у 2017 році, дійшов висновку, що Кейт витратила на одяг понад 100 000 доларів лише за один квартал і, відповідно, 400 000 доларів на рік. Однак у звіті були пораховані всі нові речі, які вона носила протягом кварталу, і в ньому не було враховано, що деякі з них були взяті в оренду в дизайнерів.

Як щодо інших членів родини

Покійна королева заробляла власні гроші – мільйони доларів на рік. Вона могла вільно купувати собі одяг. Під час свого правління вона нечасто брала речі в оренду. Її гардероб був специфічним, тож їй часто шили на замовлення.

Інші члени королівської сім’ї, як-от принцеси Євгенія та Беатріс, мають купувати одяг за власні доходи, але це не так складно, оскільки вони отримують гроші від свого батька або короля Чарльза.