Вічна класика: ідеї дизайну для манікюру в червоному кольорі

Червоний манікюр витримав випробування часом й беззаперечно вважається класичним. Напевно, кожна жінка хоч раз робила манікюр у таких відтінках, адже він додає стилю та акценту образу.

З настанням теплої пори яскраві, насичені червоні нігті мають особливу популярність. Які дизайни можна повторити, щоб мати стильний вигляд та бути у тренді, далі в матеріалі.

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Ідеї червоного манікюру

Червоний манікюр є універсальним, адже пасує до будь-якого відтінку шкіри та образів. Дизайн у таких відтінках матиме влучний вигляд як на особливих заходах, так і на роботі чи зустрічі з подругою.

Класичний червоний манікюр також має стильний вигляд, як на коротких, так і на довгих нігтях.

Червоний манікюр на довгих нігтях: дивіться фото

Червоний манікюр на коротких нігтях: дивіться фото

Червоний манікюр має гарний вигляд й з різними дизайнами. До прикладу, насичений яскравий колір можна поєднати з трендовими "хвилями".

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Трендовий дизайн з червоним кольором: дивіться фото

Цікаво поєднується червоний френч з легким літнім дизайном. Так, маленькі квіти, полуниці та листочки створюють легкий та свіжий образ.

Варіант літнього дизайну: дивіться фото

До слова, матиме милий вигляд і дизайн з крихітними помідорами. Такий варіант манікюру пасуватиме жінкам з короткими нігтями, а невимушений дизайн додаватиме веселого літнього настрою.

Милий дизайн з помідорами: дивіться фото

Прихильниці матових нігтів також можуть сміливо обирати червоний колір. З кашеміровим топом такий дизайн матиме елегантний та вишуканий вигляд.

Червоні нігті з матовим топом: дивіться фото

Трендом цього сезону також є "желейні нігті". Такий дизайн імітує текстуру желе, а з червоним відтінком такі нігті мають соковитий вигляд.

Червоні "желейні" нігті: дивіться відео

Наостанок варто зауважити, що червоний колір часто асоціюється з силою. Обираючи такий відтінок та варіант манікюру, жінка робить сміливу заяву про свою впевненість, а цікавий дизайн лише додасть образу родзинки.