С наступлением теплой поры яркие, насыщенные красные ногти имеют особую популярность. Какие дизайны можно повторить, чтобы выглядеть стильно и быть в тренде, далее в материале.
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Идеи красного маникюра
Красный маникюр является универсальным, ведь подходит к любому оттенку кожи и образам. Дизайн в таких оттенках будет выглядеть уместно как на особых мероприятиях, так и на работе или встрече с подругой.
Классический красный маникюр также имеет стильный вид, как на коротких, так и на длинных ногтях.
Красный маникюр на длинных ногтях: смотрите фото
Красный маникюр на коротких ногтях: смотрите фото
Красный маникюр хорошо смотрится и с различными дизайнами. К примеру, насыщенный яркий цвет можно совместить с трендовыми "волнами".
Трендовый дизайн с красным цветом: смотрите фото
Интересно сочетается красный френч с легким летним дизайном. Так, маленькие цветы, клубники и листочки создают легкий и свежий образ.
Вариант летнего дизайна: смотрите фото
К слову, будет иметь милый вид и дизайн с крошечными помидорами. Такой вариант маникюра подойдет женщинам с короткими ногтями, а непринужденный дизайн будет добавлять веселого летнего настроения.
Милый дизайн с помидорами: смотрите фото
Поклонницы матовых ногтей также могут смело выбирать красный цвет. С кашемировым топом такой дизайн будет выглядеть элегантно и изысканно.
Красные ногти с матовым топом: смотрите фото
Трендом этого сезона также являются "желейные ногти". Такой дизайн имитирует текстуру желе, а с красным оттенком такие ногти выглядят сочно.
Красные "желейные" ногти: смотрите видео
Напоследок стоит заметить, что красный цвет часто ассоциируется с силой. Выбирая такой оттенок и вариант маникюра, женщина делает смелое заявление о своей уверенности, а интересный дизайн только добавит образу изюминки.