Чим дешево і корисно замінити дорогі продукти: рекомендіції дієтологині

Здається, що зараз для повноцінного харчування не обійтись без популярних авокадо або чіа. Дієтологиня розповіла, як підібрати дешевші, проте такі ж корисні аналоги цим та іншим дорогим продуктам.

Тренер-дієтолог Олександра Сваровські вважає, що кожен може дозволити собі харчуватись корисно. Адже дорогі продукти зовсім не гарантують чарівного ефекту: "Від авокадо, лосося і спаржі не худнуть, запам'ятай!"

Читайте також: 15 людей, які скинули зайві кілограми і кардинально змінилися: фото

Експертка відразу розповідає, що потрібно знати, аби харчуватись здорово та повноцінно:

Секрет в поєднанні білків, жирів, вуглеводів, а також добору мікронутрієнтів – ось ключ до здорового тіла, яке не запасає жир.

Тому варто складати свій раціон так, щоб підтримувати цей здоровий баланс. А корисних речовин повно й у звичних нам продуктах.

Гарбузове насіння замість авокадо

Усі так люблять авокадо за те, що у ньому багато жирних кислот. Проте їх не менше й у знайомому гарбузовому насінні.

Завдяки вітамінам А та Е шкіра зберігає пружність і молодість, а рекордна кількість цинку бореться з раковими клітинами,

– зазначає експертка

Лише 30 грамів насіння замінить вам 50 грамів авокадо. Ви отримаєте більше продукту такої ж якості за меншу ціну.

Гарбузове насіння стає чудовою альтернативою авокадо / Фото Freepik

Нут замість кіноа

Нут нічим не гірший, а в дечому і кращий за популярне кіноа, адже в ньому 18-19 грамів білка на 100 грамів продукту. Тоді як в кіноа – лише 14-16 грамів.

Нут так само не містить глютену, багатий клітковиною, вітамінами, корисними кислотами. Він прискорює метаболізм, покращує травлення і корисний при цукровому діабеті,

– розповіла дієтологиня

З нього можна приготувати багато корисних і смачних страв: супи, салати, пасти, каші тощо.

Чорна смородина замість лохини

Будь-яка домашня страва може стати справжнім шедевром, якщо правильно поєднати її з вишуканим вином від SHABO. Червоне до м’яса, біле до риби чи ігристе до десерту – оберіть свою ідеальну гастрономічну пару в інтернет-магазині SHABO

Оберіть чорну смородину не тільки через її ціну. Олександра Сваровські розповідає, що вона у рази корисніша за лохину: "Містить набагато більше вітаміну С, кальцію, магнію, натрію, фосфору та інших елементів. У ягоді багато клітковини, яка допомагає роботі кишківника, а її антиоксиданти уповільнюють старіння і нормалізують артеріальний тиск".

Оберіть чорну смородину замість лохини / Фото Freepik

Ми звикли чути, що у яблуках та гранатах багато заліза. Ви здивуєтесь, проте у чорній смородині заліза більше!

Мед замість кленового сиропу

Звичайний натуральний мед, який можна купити у будь-якого бджоляра – перевірений часом натуральний продукт, про користь якого ми чули з дитинства:"Він багатий всіма вітамінами групи В, К, Е, С, макро- і мікроелементами", – розповідає експертка.

Знайомий нам мед багатий корисні елементи / Фото Pexels

Кунжут замість чіа

Кунжут – це дрібне насіння, яке можна побачити на магазинних булочках. Зверніть увагу на кунжут, який стане хорошим замінником популярного чіа:

Насіння кунжуту багаті здоровими вітамінами, білками й жирами, які допоможуть наростити м'язову масу. Нарівні з чіа кунжут знижує рівень холестерину і кров'яний тиск,

– зазначає дієтологиня

Щоб отримати максимум корисних властивостей від кунжуту, краще його подрібнити або замочити на ніч. А ось смажити не варто.

Цікаво: Чому ми набираємо вагу: 7 факторів, про які ви не здогадувались

Буряковий цукор замість тростинного

Насправді немає ніякої різниці у калорійності між буряковим цукром та тростинним. Останній везуть з тропіків, а буряковий вирощують у наших краях: "Віддавати перевагу краще неочищеному коричневому буряковому цукру. Коричневим він стає після додавання корисної меляси", – розповідає Олександра Сваровські.