Для того, аби побудувати здорові стосунки, потрібно чітко окреслити також власні кордони. До прикладу є певні "проколи" у поведінці партнера, яких не треба терпіти.

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Чого не треба терпіти у стосунках

Жінкам особливо важко змиритися з тим, якщо у стосунках буде якась нерівність. Крім того, потрібно поважати себе, тому зневажливого ставлення з боку партнера терпіти точно не можна.

Зокрема, також краще не терпіти:

якщо у партнера немає амбіцій;

нечесність;

емоційні маніпуляції, за допомогою яких партнер може намагатися отримати якусь вигоду;

емоційну недоступність, адже сильній людині потрібен глибокий емоційний зв'язок зі своєю людиною;

контроль з боку партнера;

негатив. Якщо друга половинка постійно говорить про щось негативне, то жінка отримує "дозу" непотрібного стресу.

Також такі особистості будуть будувати стосунки тільки з тим, хто буде задовольняти їхню потребу у спілкуванні. Простіше кажучи, із тим, хто вміє прямо говорити про те, що йому подобається та ні.

Також важливо, щоб партнер не стояв на місці, а мав свої власні цілі та амбіції, тобто продовжував розвиватися у стосунках. Тільки так люди зможуть рухатися по життю поряд, адже навіть у стосунках не можна забувати про себе та власний розвиток.