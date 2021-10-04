Чоловік наростив нігті заради експерименту: він про це гірко пошкодував

Чоловік спробував прожити 24 години із довгими нарощеними нігтями. Він не сподівався, що це спричинить настільки серйозні труднощі: йому було неймовірно важко у побуті.

Страждання чоловіка на ім’я Кріс постійно знімала на камеру його дружина. Вона опублікувала відео у своєму тіктоці. Всього за два тижні ролик набрав понад 13 мільйонів переглядів.

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Чому він вирішив наростити нігті?

Кріс постійно насміхався зі своєї дружини: чоловік не розумів, чому вона регулярно скаржиться на певні труднощі у побуті через нарощені нігті. Кохана ж запропонувала йому сходити у салон і самому перевірити, наскільки це складно.

Кріс спокійно прийняв виклик. Він точно не здогадувався, що скоро його життя перетвориться на справжнє пекло.

У салоні Крісу зробили красивий манікюр у фіолетово-жовтих тонах. У наступному відео – в оранжево-чорних / Скриншот тікток saucedrippaaaaa

Проблеми почалися майже одразу. Чоловік не зміг нормально набрати повідомлення на телефоні – нігті аж занадто заважали.

Він взагалі не може користуватися своїм телефоном, – жартувала його дружина.

Далі – ще гірше

Кріс досить довго намагався заправити свій автомобіль, але справжнє випробування чекало його вдома. Дружина спеціально розкидала монети по підлозі й попросила чоловіка їх зібрати. Він не був в захваті від такого завдання.

Кріс довго збирав монети / Скриншот тікток saucedrippaaaaa

Та найбільші труднощі Кріс пережив у туалеті. Дружина не втрималась від сміху через його проблеми із туалетним папером. Вона була змушена йому допомогти.

Зрештою, Кріс зрозумів, що довгі нігті – це справді нелегко. Користувачів тіктоку придумали ще кілька випробувань для чоловіка:

Друже, банківська картка, яка впала на підлогу, – це в тисячу раз гірше, ніж монетки.

Тобі варто було б попрацювати з такими нігтями за комп’ютером. Якщо було важко з телефоном, то з клавіатурою було б ще гірше.

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Згодом Кріс наважився на схожий експеримент: йому наростили ще довші нігті. Цього разу чоловік намагався одягнути сорочку, підняти банківську карточку, а також – відкрити бляшанку.