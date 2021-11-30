Чоловік облив сусідську дитину водою: тепер у нього проблеми

Американець вилив ціле відро води на сусідську дитину, яка постійно йому надокучала. Чоловік вважав, що він правий. Але тепер у нього конфлікт з батьками.

Усю історію американець розповів на розважальному ресурсі Reddit. Він намагався цивілізовано розв’язати проблему, але його ніхто не послухав. Несподівано, та люди підтримали чоловіка у цій ситуації!

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Хлопчина надокучав упродовж кількох тижнів

Американець нещодавно переїхав у новий будинок разом зі своєю дружиною. Район виявився дуже спокійним, то сім’я була цілком задоволена. Та кілька тижнів тому почалися невеликі проблеми: хтось регулярно грюкав у вхідні двері та тікав.

Спершу чоловік повісив табличку на дверях із надписом "Будь ласка, не турбуйте людей, які всередині, цими дурнуватими розіграшами". Однак грюкання так і не припинилися. Згодом пара дізналася від сусідів по вулиці, що це своєрідний ритуал місцевих дітей – вони постійно роблять такі розіграші для нових мешканців.

Місцеві діти регулярно стукали у двері новим мешканцям / Фото Unsplash

Американець не зміг з цим змиритися. Він встановив приховану камеру і все відстежував. Через певний час вдалося вияснити, що так розважався хлопчина, який живе в сусідньому будинку. Чоловік поговорив із його батьками, але ті лише віджартовувалися.

Вони сказали, що діти залишаються дітьми, тому я вирішив, що сам щось з цим зроблю. Через 3 дні дитина повернулася, але я сховався за незакритими дверми з великим відром з водою. Як тільки він постукав і повернувся, я відкрив двері й облив його, – розповідає американець.

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Тільки тепер ця витівка роздратувала батьків хлопчика! Вони прийшли до чоловіка буквально через 10 хвилин – і спалахнув конфлікт. Автор так і не зміг порозумітися із мамою й татом дитини, а тепер почуває себе не найкраще, бо нажив собі ворогів по сусідству. Утім, користувачі Reddit підтримали чоловіка: