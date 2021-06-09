Чоловік провів "полювання" на коханця дружини: його знайшли за 100 доларів

Розлючений австралієць був готовий на все, щоб відшукати незнайомця, який спокусив його дружину. Він знайшов його практично одразу – допомогла купюра у 100 доларів.

Мешканець Австралії, ім’я якого не називають, потрапив у неприємну історію. Він поїхав у відрядження і попросив друзів навідатися до нього додому, щоб перевірити, чи все нормально.

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Хлопці завітали у найбільш незручний момент: вони побачили, як дружина зраджувала із незнайомцем. Друзі одразу сфотографували розлучника та знайшли його сторінку у соцмережах.

Чоловік був шалено розчарований, тому вирішив за будь-яку ціну знайти розлучника. Він опублікував фотографії незнайомця у місцевій групі з купівлі-продажу та оголосив нагороду за інформацію про нього.

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Cкриншот публікації / honey.nine

Привіт, друзі, цього хлопця піймали, коли він "возився" із моєю дружиною. Я дам 100 доларів тому, хто перший мені дасть його адресу. Дякую, – написав чоловік у спільноті.

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Як він згодом розповів, коханця вдалося знайти практично одразу. Утім, чоловік не став публікувати його особисті дані і не розповів, що збирається робити із цією інформацією. Він лише уточнив, що друзі просили його бути розсудливим, щоб не наробити собі проблем.