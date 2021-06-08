Турботлива наречена поділилася своїм лайфхаком, як вберегти коханого від незнайомок у своєму тіктоці stephjaimes. Відео викликало бурхливу реакцію в глядачів – воно вже набрало понад 4 мільйони переглядів.

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Дівчина розповіла, що її коханий збирався на парубоцьку вечірку. Алкоголь, друзі, веселий настрій – на такому святі може статися різне, тому наречена вирішила вберегти партнера від зайвої уваги незнайомок.

Блогерка замовила у салоні спеціальні тимчасові татуювання. Там виготовили стікери із її обличчям та написом "Вибачте, дами, Гло вже зайнятий".

Як виглядало тимчасове тату / скриншот тікток stephjaimes

Я замовила для свого нареченого кілька татуювань з моїм обличчям для його холостяцької поїздки. 10/10, рекомендую, – зазначила тіктокерша.

Дивовижно, але дівчина не пояснила, який саме малюнок вона збирається набити нареченому. Він про це дізнався вже після того, як кохана нанесла його на шкіру.

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Сюрприз не вдався – хлопець хотів відтерти малюнок, але йому не вдалося це зробити. Це дуже розвеселило саму наречену.

Хлопець не знав, що на нього очікує / скриншот тікток stephjaimes

Не всі підписники stephjaimes зрозуміли таку реакцію нареченого. Ось найпопулярніші коментарі: