Турботлива наречена поділилася своїм лайфхаком, як вберегти коханого від незнайомок у своєму тіктоці stephjaimes. Відео викликало бурхливу реакцію в глядачів – воно вже набрало понад 4 мільйони переглядів.
Цікаво Візитна картка: SHABO Reserve Sauvignon Blanc
Дівчина розповіла, що її коханий збирався на парубоцьку вечірку. Алкоголь, друзі, веселий настрій – на такому святі може статися різне, тому наречена вирішила вберегти партнера від зайвої уваги незнайомок.
Блогерка замовила у салоні спеціальні тимчасові татуювання. Там виготовили стікери із її обличчям та написом "Вибачте, дами, Гло вже зайнятий".
Як виглядало тимчасове тату / скриншот тікток stephjaimes
Я замовила для свого нареченого кілька татуювань з моїм обличчям для його холостяцької поїздки. 10/10, рекомендую, – зазначила тіктокерша.
Дивовижно, але дівчина не пояснила, який саме малюнок вона збирається набити нареченому. Він про це дізнався вже після того, як кохана нанесла його на шкіру.
Сюрприз не вдався – хлопець хотів відтерти малюнок, але йому не вдалося це зробити. Це дуже розвеселило саму наречену.
Хлопець не знав, що на нього очікує / скриншот тікток stephjaimes
Не всі підписники stephjaimes зрозуміли таку реакцію нареченого. Ось найпопулярніші коментарі:
- Він дійсно виглядає розчарованим, це трішки неправильно.
- Після такої реакції він вже був би моїм колишнім.
- Подружко, не виходь за нього. Він мав би посміятися або бути в захваті.