Заботливая невеста поделилась лайфхаком, как уберечь любимого от незнакомок в своем тиктоке stephjaimes. Видео вызвало бурную реакцию у зрителей – оно уже набрало более 4 миллионов просмотров.

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Девушка рассказала, что ее любимый собирался на мальчишник. Алкоголь, друзья, веселое настроение – на таком празднике может случиться всякое, поэтому невеста решила уберечь партнера от излишнего внимания незнакомок.

Блогерша заказала в салоне специальные временные татуировки. Там изготовили стикеры с ее лицом и надписью "Простите, дамы, Гло уже занят".

Как выглядело временное тату / скриншот тикток stephjaimes

Я заказала для своего жениха несколько татуировок с моим лицом для его холостяцкой поездки. 10/10, рекомендую, – отметила тиктокерша.

Удивительно, но девушка не объяснила, какой именно рисунок она собирается набить жениху. Он об этом узнал уже после того, как любимая нанесла его на кожу.

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Сюрприз не удался – парень хотел стереть рисунок, но ему не удалось это сделать. Это очень развеселило саму невесту.

Хлопець не знал, что на него ожидает / скриншот тикток stephjaimes

Не все подписчики stephjaimes поняли такую ​​реакцию жениха. Вот самые популярные комментарии: