Чоловік попросив сусідів перестати замовляти доставку їжі: причина дивує

Жінка була збентежена через дивний натяк від сусіда: він акуратно попросив її перестати замовляти доставку їжі. Причина виявилася досить цікавою.

Зовсім нещодавно жінка переїхала разом із сім’єю у новий будинок, де поки що немає справної печі. А харчуватися ж чимось потрібно! Тому вони почали частенько замовляти їжу в різних кафе.

Цікаво Фестивалі вина: чому це важливо?

Це трішки не сподобалося їхньому сусіду, який познайомився із жінкою одразу після переїзду. Хоч спершу чоловік здався досить галантним та привітним.

Сьогодні я прийшла додому з кавою та бутербродом. Сусід покликав мене й сказав, що зауважив, що ми часто замовляємо доставку їжі. Він попросив нас цього не робити, – написала жінка на форумі Mumsnet.

Чоловіку не сподобалося, що сусіди часто замовляли їжу / Фото Pexels

Здається, кому взагалі може заважати доставка їжі? Судячи з усього, все через 8-річну дочку чоловіка. Дівчинка побачила, що сусіди замовляють їжу з різних закладів і почала питатися в батьків, чому вони теж так не роблять. Принаймні так вважає авторка допису.

Веселий сміх, теплі обійми та улюблене вино SHABO – збирайтесь на затишні сімейні посиденьки з рідними та згадуйте найкращі спільні моменти за келихом червоного сухого. Найкращі пропозиції в

Жінка пояснила сусіду, що вона не може поки готувати вдома через ремонт на кухні. Однак вся ситуація її трішки рознервувала.

Він не був грубим зі мною. Але чи не здається, що він занадто допитливий? Хіба він може диктувати нам, що їсти? Для інформації, жоден з продуктів на винос нам не доставляли. Ми просто приносили їжу з собою із закладів, – стверджує авторка.

Користувачі Mumsnet підтримали жінку. Щоправда, вони були налаштовані дещо агресивно: