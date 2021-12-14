Дружина розкритикувала свого чоловіка на розважальному ресурсі Reddit. Коханий з нею не погоджується, адже вважає, що купівля нової приставки на Різдво – це дійсно екстрена ситуація. До речі, йому вже 37 років.
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Що жінка зробила з подарунком
Дружина пояснила, що у них є спільний бюджет на продукти, "комуналку" тощо. Сюди вони відкладають половину своїх зарплат. Решта грошей кожен витрачає, як захоче. Зазвичай чоловік дуже швидко спускає гроші, а дружина відкладає певну частину власних коштів на окрему картку для екстрених ситуацій.
Коханий мав доступ до цих грошей, тому зробив собі щедрий подарунок на Різдво – придбав Playstation 5. Зрозуміло, що дружина сильно обурилася і забрала нову приставку.
"Я перепакувала приставку і думала повернути її в магазин. Але згадала, що сестра понад рік намагалася знайти PS5 для мого 13-річного племінника. Тому я запакувала приставку, поклала їй під ялинку і тихо пояснила, що сталося. Потім сестра дала мені за неї гроші", – розповідає авторка.
Чоловік дуже хотів приставку / Фото Unsplash
Чоловік болісно відреагував на "втрату"
Як тільки чоловік дізнався про долю подарунка, то одразу вибухнув. Він кричав і вимагав, щоб йому повернули новесеньку приставку. Але дружина навідріз відмовилася це робити.
Тепер він дується, відмовляється розмовляти зі мною і поводить себе як велика дитина, – пояснює дружина.
Користувачі Reddit підтримали жінку. На їхню думку, чоловік вчинив зовсім неправильно:
- Обмежте йому доступ до ваших грошей.
- Я б забрав у нього доступ до цієї картки. Якщо він хоче приставку, то може сам за неї заплатити. Він тебе навіть не спитав. Він уже дорослий, і йому потрібно розбиратися із фінансами.
- Це ваші гроші, які він фактично вкрав. Він дорослий, тому має знати, що гроші на екстрені випадки – це не гроші на приставку. Оскільки її купили за ваші кошти, то ви можете робити з приставкою все що завгодно. Якщо хоче PS5, то нехай збирає на неї гроші.