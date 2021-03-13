Спідниця і підбори замість штанів і мештів: чоловік повсякдень носить жіночий одяг

Американець Марк Брайан, який проживає у Німеччині, з гордістю носить вузькі спідниці та високі підбори. Каже, що він рішуче кинув виклик гендерним стереотипам у моді.

Одружений батько 3 дітей, інженер-робототехнік, почав носити підбори ще в коледжі, коли його тодішня дівчина попросила це зробити. Він поставив лише одну умову – танцювати з ним.

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Пізніше Марк почав носити спідниці й навіть створив обліковий запис в інстаграмі, щоб ділитися своїм повсякденним виглядом.



Американець носить спідниці та підбори / Фото Mark Bryan

Поціновувач жіночого гардероба

Чоловік описує себе як "прямолінійного, одруженого, щасливого чоловіка, який любить Porsche, красивих жінок і включає підбори та спідниці у свій повсякденний гардероб".

Марк каже, що йому подобаються 15-сантиметрові туфлі на шпильці та спідниці-олівці, які він переважно купує в інтернеті.

Це не найзручніший образ, але мені дуже подобаються підбори з вузькою спідницею,

– каже Марк.



Марк кинув виклик гендерним стереотипам / Фото Mark Bryan



Спідниці-олівці є його улюбленим одягом / Фото Mark Bryan

Як реагують на це люди

Є люди, які ставлять під сумнів сексуальність Марка з того часу, коли він відкрито почав носити спідниці.

Найчастіше я кажу їм, що це не їхня справа. Але бувають випадки, коли я "випускаю пару", особливо це стосується чоловіків,

– розповів поціновувач жіночого вбрання.



Жіночий одяг Марк вдягає усюди / Фото Mark Bryan

Марк тричі одружувався. Чоловік запевняє, що нинішня дружина і діти підтримують його у виборі одягу та взуття.



Марк охоче позує у жіночому гардеробі / Фото Mark Bryan



Він має величезну колекцію жіночого взуття / Фото Mark Bryan



Одяг і взуття Марк переважно купує в інтернеті / Фото Mark Bryan



Сім'я Марка підтримує його вибір / Фото Mark Bryan



Іноді люди не надто добре реагують на його образ / Фото Mark Bryan