Американец Марк Брайан, проживающий в Германии, с гордостью носит узкие юбки и высокие каблуки. Говорит, что он решительно бросил вызов гендерным стереотипам в моде.

Женатый отец 3 детей, инженер-робототехник, начал носить каблуки еще в колледже, когда его тогдашняя девушка попросила это сделать. Он поставил лишь одно условие – танцевать с ним.

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Позже Марк начал носить юбки и даже создал учетную запись в инстаграме, чтобы делиться своим повседневным видом.

Американец носит юбки и каблуки / Фото Mark Bryan

Ценитель женского гардероба

Мужчина описывает себя как "прямолинейного, женатого, счастливого мужчину, который любит Porsche, красивых женщин и включает каблуки и юбки в свой повседневный гардероб".

Марк говорит, что ему нравятся 15-сантиметровые туфли на шпильке и юбки-карандаши, которые он в основном покупает в интернете.

Это не самый удобный образ, но мне очень нравятся каблуки с узкой юбкой,

– говорит Марк.



Марк бросил вызов гендерным стереотипам / Фото Mark Bryan



Юбки-карандаши являются его любимой одеждой / Фото Mark Bryan

Как реагируют на это люди

Есть люди, которые ставят под сомнение сексуальность Марка с того времени, когда он открыто начал носить юбки.

Чаще всего я говорю им, что это не их дело. Но бывают случаи, когда я "выпускаю пар", особенно это касается мужчин,

– рассказал ценитель женского наряда.



Женскую одежду Марк надевает всюду / Фото Mark Bryan

Марк трижды женился. Мужчина уверяет, что нынешняя жена и дети поддерживают его в выборе одежды и обуви.



Марк охотно позирует в женском гардеробе / Фото Mark Bryan



У него огромная коллекция женской обуви / Фото Mark Bryan



Одежду и обувь Марк преимущественно покупает в интернете / Фото Mark Bryan



Семья Марка поддерживает его выбор / Фото Mark Bryan



Иногда люди не слишком хорошо реагируют на его образ / Фото Mark Bryan