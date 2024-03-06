Що вдалося з'ясувати про дивний чорний ящик та як чоловік його знайшов, розповідаємо далі.

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Що відомо про таємничий чорний ящик

Чоловік повідомив, що дивний предмет, описаний як чорна коробка з дротами завдовжки близько п'яти дюймів (майже 13 см), був знайдений під підлогою його будинку 1905 року.

Коли я постукав по боці, він здався мені важким. Коробка не була прибита, а просто стояла на цегляному виступі, що розділяє дві половини мого підпілля,

– написав автор повідомлення на форумі Reddit.

За словами чоловіка, до таємничої скриньки, яка майже напевно пролежала понад 100 років недоторканою, було дуже важко дістатися.

Вона була розташована у глибині мого дуже брудного підпілля, і мені довелося повзти як в армії, щоб дістатися до неї,

– пояснив власник.

Чорна скринька має ручку і шість металевих кіл, розташованих півколом на лицьовій стороні. За словами власника, під колами були написані цифри 0, 4, 6, 8, 10. Користувачі Reddit висунули безліч теорій про те, що це може бути за предмет, але багато хто висловив стурбованість станом електропроводки на фото.

Як виглядає дивна скринька: дивіться фото

"Жах, яка проводка", "Замініть її, коли зможете. А поки не чіпайте її", "Особливо не подобається оголений кабель зліва й оголені роз'єми на трансформаторі. Не кажучи вже про відкриті відгалужувачі на передній панелі трансформатора", – писали люди.

Один із коментаторів припустив, що загадкова коробка може бути старою телефонною розв'язкою. Схоже припущення зробив і інший користувач.

З цими цифрами вона може бути пов'язана з аматорським радіо (Ham radio). Можливо, це антенний селектор для перемикання між 4-метровим і 10-метровим діапазонами,

– написав він.

Однак багато людей ідентифікували об'єкт як дуже старий електричний трансформатор.