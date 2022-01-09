Чоловік зробив татуювання з датою свого шлюбу: він переплутав цифри

Пара зробила подарунок один одному на першу річницю шлюбу: вони пішли на спільне татуювання. Жінка задоволена малюнком, а от в чоловіка все пішло не за планом.

Перед тим, як піти на татуювання, уважно обдумайте, що саме ви хочете собі набити. Адже можна втрапити у схожу халепу, яка сталася в цього американця. Кумедну історію про невдале татуювання розповіла його дружина у тіктоці. Відео набрало 2,5 мільйони переглядів.

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Римські цифри – це не жарти

Дружина вирішила просто набити першу букву імені коханого на вказівному пальці. Але чоловік хотів перевершити усіх: він попросив майстра "викарбувати" дату свого весілля римськими цифрами на руці. Ідея закінчилася провалом.

Пара одружилася 1 січня 2019 року. Ніби нескладно перевести у римські цифри. Але ні: чи то тату-майстер наплутав, чи то сам чоловік щось не зрозумів, але на його руці з’явився надпис XICMXIX. Проблема в тому, що ці цифри взагалі нічого не означають, римські числа так не складають.

У відео його дружина Ешлі написала, що коханий набив число 11,919. Але й це неправильно. Тепер закохані знають, що з римськими цифрами "жартувати" точно не можна.

Повне відео можете переглянути нижче

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Користувачі тіктоку добряче посміялися із цієї прикрої невдачі. Люди також поділилися своїми схожими історіями: