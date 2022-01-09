Чоловік зробив татуювання з датою свого шлюбу: він переплутав цифри

9 січня 2022 , 08:08
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Джерело:

Honey Nine

Пара зробила подарунок один одному на першу річницю шлюбу: вони пішли на спільне татуювання. Жінка задоволена малюнком, а от в чоловіка все пішло не за планом.

Перед тим, як піти на татуювання, уважно обдумайте, що саме ви хочете собі набити. Адже можна втрапити у схожу халепу, яка сталася в цього американця. Кумедну історію про невдале татуювання розповіла його дружина у тіктоці. Відео набрало 2,5 мільйони переглядів.

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Римські цифри – це не жарти

Дружина вирішила просто набити першу букву імені коханого на вказівному пальці. Але чоловік хотів перевершити усіх: він попросив майстра "викарбувати" дату свого весілля римськими цифрами на руці. Ідея закінчилася провалом.

Пара одружилася 1 січня 2019 року. Ніби нескладно перевести у римські цифри. Але ні: чи то тату-майстер наплутав, чи то сам чоловік щось не зрозумів, але на його руці з’явився надпис XICMXIX. Проблема в тому, що ці цифри взагалі нічого не означають, римські числа так не складають.

У відео його дружина Ешлі написала, що коханий набив число 11,919. Але й це неправильно. Тепер закохані знають, що з римськими цифрами "жартувати" точно не можна.

Повне відео можете переглянути нижче

@murphyandmay I knew I should have googled it for him #murphyandmay #tattoofail #husbandfail #fyp #foryoupage #husbandsoftiktok #husbandcheck #firstanniversary ♬ Better - Khalid
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Користувачі тіктоку добряче посміялися із цієї прикрої невдачі. Люди також поділилися своїми схожими історіями:

  • Я отримав дату народження моєї дочки римськими цифрами й мільйон разів перевіряв, чи це справді ті символи.
  • Я хочу зробити таке ж таку римськими цифрами, але боюсь, щоб не сталося так, як у вас.
  • В нас те саме було. Чоловік думав, що набив 23.02.19. Як виявилось – 33.02.19.
  • XICMXIX – це навіть не число. Правильно буде – І.І.MMXIX.
Автор: Петро Синєокий