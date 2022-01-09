Перед тем как пойти на татуировку, внимательно обдумайте, что именно вы хотите себе набить. Ведь можно попасть в подобное "приключение", которая случилось у этого американца. Забавную историю о неудачной татуировке рассказала его жена в тиктоке. Видео набрало 2,5 миллионов просмотров.

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Римские цифры – это не шутки

Жена решила просто набить первую букву имени любимого на указательном пальце. Но муж хотел превзойти всех: он попросил мастера "вычеканить" дату своей свадьбы римскими цифрами на руке. Идея окончилась провалом.

Пара вышла замуж 1 января 2019 года. Вроде бы несложно перевести в римские цифры. Но нет: то ли тату-мастер напутал, то ли сам мужчина что-то не понял, но на его руке появился надпись XICMXIX. Проблема в том, что эти цифры вообще ничего не означают, римские числа так не составляют.

В видео его супруга Эшли написала, что возлюбленный набил число 11,919. Но это и неправильно. Теперь влюбленные знают, что с римскими цифрами "шутить" точно нельзя.

Полное видео можно просмотреть ниже

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Пользователи тиктока изрядно посмеялись над этой досадной неудачей. Люди также поделились своими похожими историями: