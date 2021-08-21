Чоловіка назавжди вигнали із тренажерного залу: що він зробив

Чоловіку назавжди заборонили відвідувати тренажерний зал в Оклахомі. Замість того, щоб тренуватися, він "полював" на красивих жінок.

Про вподобання незнайомця ніхто не знав, доки його не піймала на гарячому відвідувачка тренажерки, яка зареєстрована під ніком anneli.k8 у тіктоці. Жінка зафіксувала на камеру, як він таємно знімав на відео інших жінок, які спокійно собі тренувалися.

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Леді, ми маємо піклуватися одна про одну. Я розповіла про це жінці. (яку знімав чоловік, – Life 24) та сповістила персонал… Вона була в шоці і моментально забрала свої речі та покинула зал, – розповіла anneli.k8.

Згодом блогерка уточнила, що бачила, як цей ж чоловік знімав на відео ще одну жінку. Утім, Ситуацію вдалося вирішити досить швидко: про секретне захоплення чоловіка дізналися майже 3 мільйони людей (стільки переглядів набрало відео anneli.k8), а адміністрація тренажерного залу назавжди заборонила йому відвідувати заклад.

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Люди здебільшого підтримали жінку у прагненні покарати цього незнайомця. Однак дехто звинуватив її у подвійних стандартах: