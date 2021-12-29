Особливе відео, на якому батькові вручають подарунок, опублікувала у тіктоці його дочка Саммер. Зворушливий ролик набрало понад 2,6 мільйона переглядів. Цікаво, що чоловік спершу нічого не зрозумів.

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Він досі сумує за власною мамою

Рідні розуміли, що батькові досі важко змиритися із втратою мами, тому придумали саме такий цікавий подарунок. Ведмедика запакували у подарункову коробку і назвали його "Молочним бісквітом". Це такий внутрішній сімейний жарт.

Моя бабуся померла влітку, тому ми вирішили подарувати татові ведмедика, який говоритиме її голосом, – написала Саммер.

Батько спершу подумав, що це якийсь легенький розіграш. Всередину коробки рідня навіть запакувала своєрідне "свідоцтво про народження", де вказала ім’я ведмедика. Згодом Саммер попросила батька понюхати іграшку, адже вона пахла жувальною гумкою.

Судячи з реакції батька, він був дуже втішений подаруночком. Але найбільший сюрприз чекав його через кілька секунд.

"Ой, це дійсно дуже мило", – відреагував чоловік.

Батько Саммер / Скриншот тікток summerhammond

Дочка попросила батька натиснути на лапу ведмедика, звідки залунав голос його рідної мами. Чоловік буквально завмер на кілька секунд, а потім зі сльозами обнявся з рідними.

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Ми любимо тебе, тату, з Різдвом! – написала Саммер.

Користувачі тіктоку були здивовані від такого оригінального сюрпризу. Люди залишили понад 5 тисяч коментарів: