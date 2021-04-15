Блакитний діамант з "Титаніка": чому Роуз викинула намисто в океан

Культова картина "Титанік" Джеймса Кемерона показує конфлікти довкола діамантового намиста, яке головна героїня викидає в океан у кінці фільму. Але чому вона це зробила?

Минає 109 років відтоді, як затонув круїзний лайнер "Титанік". Досі ця трагічна історія оповита найрізноманітнішими легендами і таємницями. Екранізація Джеймса Кемерона з Леонардо Ді Капріо та Кейт Уїнслет в головних ролях дозволяє нам дізнатися дещо більше про те, що відбувалося на палубі фатального корабля.

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Блакитний діамант "Серце океану"

Пригадуєте, як в кінці фільму постаріла Роуз виходить на палубу, тримаючи на долоні злощасне намисто, яке колись занапастило її коханого Джека? Глибоко зітхнувши та подивившись на діамант в останній раз, вона кидає його в океан. Далі Роуз повертається в каюту, лягає в ліжко і назавжди засинає. Ось вона знову на розкішному "Титаніку", де юний та усміхнений Джек простягає їй руку, і вони знову возз'єднуються.



Роуз і Джек / Кадр з фільму "Титанік"

За сценарієм фільму з блакитного діаманта "Серце океану" все починається – шукач скарбів нишпорить серед уламків затонулого "Титаніка", і пошуки намиста приводять до його власниці. Діамантом все й закінчується.

Прокляття намиста

Кулон "Серце океану", через який у фільмі розпалюються неабиякі пристрасті, мав свій прообраз.

Ходять чутки, що він приносив своїм власникам одні нещастя .

. Цікаво те, що ювелірний виріб існував в реальності – його прототипом став легендарний алмаз "Хоуп".

Його називали проклятим через те, що всі його численні заможні власники гинули трагічною смертю, розорялися або божеволіли.



Фатальний діамант "Серце океану" / Кадр з фільму "Титанік"

Як намисто потрапило до Роуз

Діамант дівчині подарував тодішній наречений Кел Хоклі, роль якого виконав Біллі Зейн. За його словами, він хотів зробити це на урочистому заході, який планувався на наступний тиждень, але, побачивши, що Роуз почувається трохи меланхолічно, чоловік зробив подарунок на кораблі.



Роуз і Кел / Кадр з фільму "Титанік"

Кел нібито бажав, щоб це намисто нагадувало дівчині про його почуття до неї. Він також запевняв, що ніколи ні в чому не відмовить їй, якщо вона віддасть йому своє серце. Однак, Кел виявився маніпулятивним і насправді не відчував до Роуз щирих почуттів, саме тому вона врешті обрала Джека.

Однак намисто стало важливим об’єктом в історії. Адже саме через нього Джека звинуватили в крадіжці. Ця прикраса була на оголеній Роуз, коли коханий малював її в каюті. І саме через цей діамант Ловетт і компанія вступили з жінкою в контакт.



Роуз та намисто / Кадр з фільму "Титанік"

Чому Роуз викинула діамант в океан

Після всього, що сталося на борту, це символізує про те, що Роуз відпустила Джека після того, як нарешті розповіла свою історію не тільки Ловетту та екіпажу, але й онуці. Таким чином жінка зняла тягар з плечей.

Зважаючи на рідкість блакитного діамантового намиста, команда Ловетта не була єдиною, хто його шукав. Тому кинувши його в океан, гарантувало те, що прикраса не потрапить у чужі руки.

Символічним є те, що Роуз зробила це на місці аварії корабля. У такий спосіб вона нібито повернулася до свого коханого Джека.



Джек малює портрет Роуз / Кадр з фільму "Титанік"

Хоча може здатися дивним, чому жінка кинула намисто в океан наприкінці фільму після усього, що сталося з екіпажем Ловетта, який відчайдушно шукав діамант. Але з точки зору Роуз, із символу маніпуляцій Кела діамант перетворився на один з небагатьох речей, який все ще прив’язував її до Титаніка та Джека.

Варто також зазначити, що у фінальній сцені, де вона возз’єднується з Джеком після смерті, намиста ніде не видно. Це нібито говорить про те, що їй вдалося звільнитися від діаманта, а також від того, що він представляв.