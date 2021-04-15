Культовая картина "Титаник" Джеймса Кэмерона показывает конфликты вокруг бриллиантового ожерелья, которое главная героиня выбрасывает в океан в конце фильма. Но почему она это сделала?

Проходит 109 лет с тех пор, как затонул круизный лайнер "Титаник". До сих пор эта трагическая история окутана самыми разнообразными легендами и тайнами. Экранизация Джеймса Кэмерона с Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет в главных ролях позволяет нам узнать немного больше о том, что происходило на палубе рокового корабля.

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Голубой бриллиант "Сердце океана"

Помните, как в конце фильма постаревшая Роуз выходит на палубу, держа на ладони злосчастное ожерелье, которое когда-то погубило ее любимого Джека? Глубоко вздохнув и посмотрев на бриллиант в последний раз, она бросает его в океан. Далее Роуз возвращается в каюту, ложится в постель и навсегда засыпает. Вот она снова на роскошном "Титанике", где юный и улыбчивый Джек протягивает ей руку, и они снова воссоединяются.



Роуз и Джек / Кадр из фильма "Титаник"

По сценарию фильма из голубого бриллианта "Сердце океана" все начинается – искатель сокровищ рыщет среди обломков затонувшего "Титаника", и поиски ожерелья приводят к его обладательнице. Бриллиантом все и заканчивается.

Проклятие ожерелья

Кулон "Сердце океана", из-за которого в фильме накаляются нешуточные страсти, имел свой прообраз.

Ходят слухи, что он приносил своим владельцам одни несчастья .

. Интересно то, что ювелирное изделие существовало в реальности – его прототипом стал легендарный алмаз "Хоуп".

Его называли проклятым из-за того, что все его многочисленные состоятельные владельцы гибли трагической смертью, разорялись или сходили с ума.



Роковой бриллиант "Сердце океана" / Кадр из фильма "Титаник"

Как ожерелье попало к Роуз

Бриллиант девушке подарил ее тогдашний жених Кэл Хокли, роль которого исполнил Билли Зейн. По его словам, он хотел сделать это на торжественном мероприятии, который планировался на следующую неделю, но, увидев, что Роуз чувствует себя немного меланхолично, мужчина сделал подарок на корабле.



Роуз и Кэл / Кадр из фильма "Титаник"

Кэл якобы желал, чтобы это ожерелье напоминало девушке о его чувствах к ней. Он также уверял, что никогда ни в чем не откажет ей, если она отдаст ему свое сердце. Однако, Кэл оказался манипулятивным и на самом деле не испытывал к Роуз искренних чувств, именно поэтому она в конце концов выбрала Джека.

Однако ожерелье стало важным объектом в истории. Ведь именно из-за него Джека обвинили в краже. Это украшение было на обнаженной Роуз, когда возлюбленный рисовал ее в каюте. И именно из-за этого бриллианта Ловетт и компания вступили с женщиной в контакт.



Роуз и ожерелье / Кадр из фильма "Титаник"

Почему Роуз выбросила бриллиант в океан

После всего, что произошло на борту, это символизирует о том, что Роуз отпустила Джека после того, как наконец рассказала свою историю не только Ловетту и экипажу, но и внучке. Таким образом женщина сняла груз с плеч.

Несмотря на редкость голубого бриллиантового ожерелья, команда Ловетта не была единственной, кто его искал. Поэтому бросив его в океан, гарантировало то, что украшение не попадет в чужие руки.

Символично то, что Роуз сделала это на месте кораблекрушения. Таким образом она якобы вернулась к своему возлюбленному Джеку.



Джек рисует портрет Роуз / Кадр из фильма "Титаник"

Хотя может показаться странным, почему женщина бросила ожерелье в океан в конце фильма после всего, что произошло с экипажем Ловетта, который отчаянно искал бриллиант. Но с точки зрения Роуз, из символа манипуляций Кэла бриллиант превратился в одну из немногих вещей, которая все еще привязывала ее к Титанику и Джеку.

Стоит также отметить, что в финальной сцене, где она воссоединяется с Джеком после смерти, ожерелья нигде не видно. Это якобы говорит о том, что ей удалось освободиться от бриллианта, а также от того, что он представлял.