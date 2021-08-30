Чому важливо чистити зуби до сніданку: пояснення стоматологині

Люди діляться на 2 категорії: одні чистять зуби відразу, як тільки встають з ліжка, інші ж беруться за зубну щітку і пасту вже після сніданку. Стоматологиня пояснила, чому другий варіант може бути небезпечним.

Анна Петерсон працює стоматологинею у Лондоні та веде тікток, де викладає корисні відео з порадами щодо догляду за зубами. В останньому ролику вона вирішила поставити крапку у суперечці: чистити зуби до після сніданку.

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Зуби обов'язково потрібно чистити двічі на день – зранку та ввечері. Якщо з якихось причин ви пропустили вечірній ритуал або ж зранку відчуваєте наліт на зубах, в такому випадку краще зайнятись гігієною зубів безпосередньо перед сніданком. Анна Петерсон пояснює, чому:

За ніч на зубах з'являється той самий неприємний наліт, який так і хочеться вичистити, – це кислоти. При чищенні зубів після сніданку ви втираєте їх разом із кислотами, які містяться у їжі, просто у зуби. Від цього псується емаль і руйнується зуб. Зубна паста захищає зуби від усієї їжі, яку ви плануєте з'їсти за сніданком, створюючи своєрідний бар'єр.

Чи потрібно чистити зуби після сніданку

Звісно, після сніданку у роті збираються залишки їжі, які також бажано прибрати. Проте не поспішайте хапатись за зубні щітку відразу, встаючи з-за столу. Американський стоматолог Звісно, після сніданку у роті збираються залишки їжі, які також бажано прибрати. Проте не поспішайте хапатись за зубні щітку відразу, встаючи з-за столу. Американський стоматолог Скотт Фрей радить зачекати 30, а краще – 60 хвилин після їди, перш ніж чистити зуби, щоб не пошкодити емаль.

Відео Анни Петерсон набрало вже понад 1,5 мільйона переглядів. Користувачі були щиро вдячні за таку пораду:

"Чому ніхто про це не казав раніше? Ніколи мені нічого не розповідали про догляд за зубами, коли я навчався в школі"

"Хтось чистить зуби після сніданку? Божевілля"

"Дякую, завжди чистив зуби відразу після того, як вставав з ліжка"

"Завжди людям про це казав, проте здавалось, що так робив тільки я"

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Проте були й ті, хто не погодився з нею, адже їм просто неприємно їсти після чищення зубів:

"Я просто не люблю смак м'ятної зубної пасти у роті"

"О, той самий смак яєць на сніданок зі смаком зубної пасти"

Подивитись повне відео можна тут: